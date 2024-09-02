緬甸醫生在衛福部桃園醫院進行臨床培訓。（靈鷲山慈善基金會提供）

靈鷲山慈善基金會與合作夥伴衛福部桃園醫院，今年展開接引緬甸醫療人員來台參訪及培訓計畫，分4梯次邀請緬甸肝臟基金會（MLF）及國際非政府組織「國際社區夥伴」（CPI）12位醫生來台，雙方藉由國際醫療交流，深化兩國友誼，也為緬甸醫療資源再添薪柴。

靈鷲山慈善基金會秉持開山住持心道法師慈悲度眾、互濟共生的精神，提供海內外心靈關懷與照護、重大災難救助，多年來，持續在緬甸推展醫療義診、衛生保健等服務。

2022年攜手衛福部桃園醫院，雙方簽署合作備忘錄，成立台緬醫療計畫工作小組，強化台緬資訊交流溝通管道；2023年再結合台灣沃醫學集團捐贈4台手提腹部超音波掃描儀給MLF，協助緬甸偏鄉肝炎防治計畫；桃園醫院並與MLF簽署合作意向書，開啟2024年的「台緬國際醫療交流與培訓計劃」。

今年3月，桃園醫院及靈鷲山慈善基金會共同邀請MLF及CPI醫生來台，除了參觀桃園醫院，還陸續拜會桃園市醫師公會、肝病防治學術基金會、好心肝基金會、長庚醫院、臺北市立聯合醫院昆明防治中心、沃醫學公司、宏碁智醫及萬芳醫院等，也安排至靈鷲山無生道場及聖山寺參拜、祈福。

CPI執行董事Si Thura博士表示，參訪醫療院所的寶貴經驗，讓他們對台灣醫療保健系統有深入了解。有機會上靈鷲山體驗聖山之美，向心道法師請法，更是令人難忘的經歷。雙方之後將在泰緬邊境展開下一個醫療合作計畫，令他非常期待。

緬甸5位醫生之後分批到桃園醫院接受臨床培訓，在MLF擔任診所經理的Dr. Yi Yi Sein說，他們在緬甸當地致力於「健康教育講座」，及B型肝炎和C型肝炎的篩查、疫苗接種及相關疾病的治療。可惜能力和資源非常有限，不足以處理如肝癌、複雜的胃腸疾病。

多位醫生都說，藉由這次培訓計劃為他們提供肝膽疾病診斷和管理方面的技能和知識；在台灣專業醫師指導下，學會如何有效操作超音波儀器，並準確判讀影像；觀察侵入性手術操作，進一步豐富實戰經驗，相信這些新的醫療技術，將有助於未來改善患者照護，並應用在肝臟疾病的治療中，造福更多人群。

醫生們紛紛表示，收穫遠遠超出他們的預期，感恩服務團隊在各方面的協助。對台灣全民健康保險制度、針對50至74歲的人實施大腸癌篩檢計劃等，印象深刻。還有以患者為中心的醫療服務，造就高度信任的醫病關係，展現台灣醫療體系的效率和人文關懷，也非常值得學習。