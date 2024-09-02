嘉義市議長陳姿妏（前排中）指捐血不僅僅是幫助他人，更是一種救人的善舉、行善的表現。（呂妍庭攝）

嘉義市議員傅大偉已捐血超過百次。（呂妍庭攝）

2日至8日期間，只要在嘉義市博愛路的嘉義捐血站、垂楊路的垂楊捐血室響應捐血，就送禮券。（呂妍庭攝）

根據統計，台灣每年需要超過100萬袋血液，而這些血液有許多來自熱心挽袖的民眾，為號召各界一起捐熱血，嘉義市議會今（2日）宣布舉辦捐血周活動，2日至8日期間，只要在嘉義市博愛路的嘉義捐血站、垂楊路的垂楊捐血室響應捐血，就送禮券和超級實用的衛生紙。

嘉義市議長陳姿妏、副議長張榮藏及議員陳家平、傅大偉、孫貫志、林煒軒及多位事議會主管一同開記者會，宣布嘉義市議會捐血周起跑，目標2500袋，為鼓勵民眾踴躍捐血，市議會特別提供好禮，捐血250cc送200元全聯禮券及衛生紙1串，捐血500cc送400元全聯禮券、衛生紙1串和洗碗精1瓶。

陳姿妏說，血液是生命的泉源，是維持生命運作不可或缺的要素，對於許多需要輸血的病患來說，血液卻是稀缺的資源，因此，捐血不僅僅是幫助他人，更是一種救人的善舉、行善的表現，相信捐血可以從中得到幫助別人的快樂，歡迎大家一起來當快樂捐血人。

市議會2日起至8日共7天時間，在博愛路的嘉義捐血站，及垂楊路的垂楊捐血室，兩個捐血場所同步舉辦捐血周活動，希望透過活動號召，促使社會團體及民眾共襄盛舉，發揮愛心及互助精神捐出熱血，適時補足醫療用血需求。