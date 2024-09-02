公視台語台選秀節目《Talk Talk秀台語》第一季正式殺青！歷經團隊半年籌備及2個月的錄製，節目於8月底錄製完畢，最後一集因為吳姍儒（Sandy）預產期將至，由乱彈阿翔代班主持，這也是他相隔5後再和浩子（謝炘昊）合體。乱彈阿翔自嘲：「我今天是『乱講阿翔』，要麻煩大家多多照顧我喔！』逗得現場笑聲不斷。

談到再度合體浩子的心情，乱彈阿翔說：「我覺得我們默契還是一樣好，主線讓浩子負責，我只要跟著他的節奏配合就好，當然有時候沒跟上節奏也沒關係，因為浩子會再把節奏拉回來，真的跟5年前合作的感覺一模一樣。」

節目評審除了「大師級評審長」許效舜、脫口秀演員黃豪平以外，《Talk Talk秀台語》第一季最終篇迎來重量級評審鍾欣凌，對於全程必須以台語錄製節目，鍾欣凌表示：「真的緊張到一直想跑廁所，但我會全力以赴的！」

乱彈阿翔（左）、浩子睽違5年再度合體主持。（公視台語台提供）

許效舜也分享節目錄製的心得：「感覺前3集大家都還在摸索方向，因為《Talk秀》這個表演真的需要從生活中尋找靈感，佩服選手們一次比一次進步，因為要把故事改寫成台語劇本，還要符合語言的笑點跟演出的節奏真的不容易！」黃豪平也感性的說：「以往的TALK秀是觀眾跟表演者的互動，但我們節目是，從主持人、評審以及選手的互動開始，現場所有人都要一起配合，加上自然的臨場反應才能完成的高難度演出！」節目9月28日起每周六晚上8點播出。

許效舜。（公視台語台提供）