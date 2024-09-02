執行長楊鈞堯表示，台寶在新藥開發與CDMO的雙核心營運架構下，來自CDMO的營收已穩定挹注，因此將加速推動旗下新藥的開發，目前退化性關節炎新藥Chondrochymal已向台灣TFDA提交三期臨床試驗申請（IND）；與美國合作夥伴TRACT公司共同開發的調節型T細胞新藥TregCel（TRK-001），除已獲美國FDA同意執行二期臨床試驗外，也向台灣TFDA申請二期臨床試驗，適應症為治療腎臟移植抗排斥，一旦獲准通過，將成為台灣首個啟動美國、台灣二地同步收案的調節型T細胞新藥全球多中心臨床試驗細胞新藥。

楊鈞堯表示，TRK-001新藥瞄準龐大的自體免疫疾病與器官移植抗排斥市場，採用的是目前國際當紅的調節型T細胞（Treg）技術，而此類細胞的特點是可以誘導患者的免疫耐受，達到恢復免疫平衡的作用，並且有機會透過一次性的治療，產生長期的免疫耐受性，進而取代免疫抑制藥物。

TRK-001在完成的一期臨床試驗，展現良好的安全性及療效潛力，由於其已取得FDA實體器官移植抗排斥孤兒藥資格，未來可循孤兒藥法規途徑加速上市，並且擁有7年的市場獨占權。

此外，治療危急性肢體缺血的基因修飾細胞新藥MSC／VEG，也預計在今年內分別向美國FDA、台灣TFDA提出一期臨床試驗申請。

台寶表示，TRK-001與MSC／VEG是公司進軍國際市場的二大主力產品，雖然CDMO業務已有穩定的現金流，但尚不足以支應中後期的臨床試驗，本次現金增資所募集資金將用於充實營運資金，以加速二大主力新藥的臨床試驗，而隨著臨床收案的推進，也將尋求對外授權機會，樂觀看待今明二年營運發展。