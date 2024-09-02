根據倫敦證交所集團（LSEG）截至8月28日止當周資料，全球債券基金單周淨流入176.9億美元，創7月17日止一周來最大淨流入金額。

投資人搶進債市卡位，是因為聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示即將開始降息的時機已到，讓最能反映市場預期利率走向的美國2年期公債殖利率，當周下跌15.3個基點。債息下跌代表債價上漲。

除了降息題材，中東局勢愈來愈緊張，也促使資金轉向美債避險，讓美債基金當周淨流入95.8億美元，同樣創六周來單周淨流入新高，成為各地區債券基金的吸金王。

至於歐洲和亞洲的債券基金，各自淨流入69.2億美元和6.81億美元。新興市場債券基金淨流入10.4億美元創七周新高。

在債券基金種類上，公債基金最受投資人青睞，當周淨流入54.2億美元，創2023年10月來最大單周淨流入金額。美元計短期公債基金淨流入49.9億美元，為2023年3月來新高。高殖利率債券基金淨流入27.3億美元，連續兩周淨流入。

另外，全球貨幣市場基金淨流入約81.8億美元，為連續四周淨流入。

在降息利多刺激下，全球股票基金流淨流入23.1億美元。雖然淨流入金額低於前周的162.8億美元，但仍然是連續第三周淨流入。其中，金融股基金淨流入6.53億美元為五周新高，不動產股基金淨流入3.08億美元為連續三周淨流入。

值得注意的是，儘管道瓊工業平均指數8月底創新高，但輝達股價重挫而拖累科技股下滑，令美股基金整體淨流出28.3億美元，扭轉前周淨流入65.8億美元的局面。

Fed降息預期對商品行情是利多，包括黃金等貴金屬基金當周淨流入3.42億美元為連續三周淨流入。至於能源基金淨流入4,000萬美元，連續兩周淨流入。