前宜蘭縣政府公共造產專員許智信，對外打著「縣長林姿妙親信」名號，誆騙募資與借貸金額高達6500萬元，去年10月遭宜蘭地方法院裁定羈押禁見獲准，今年7月一審遭判12年，地院審理期間，又有被害人向警方告發遭以同樣手法受騙，宜蘭地檢署日前偵辦終結，依貪汙治罪條例罪嫌起訴許智信。

起訴書指出，許智信於2020年2月至去年9月29日間擔任縣府公共造產專員，支援縣長室業務，卻對外聲稱為縣長秘書、助理、縣長團隊駐區宜蘭市專員，代表或陪同林姿妙瞭解基層、參與縣境內活動、即時反應民眾訴求。

檢方調查，許智信在去年3月至9月間，向張姓被害人佯稱宜蘭縣府有辦公室物品、離島物資等小型採購標案，不用對外招標，即可私下承攬等語收取款項，並要求匯至指定帳戶，直至去年9月28日許無預警失蹤，被害人才驚覺遭騙；最後，許歸還141萬元部分款項後，不法所得568萬5千元。

許智信貪汙案去年10月爆發，今年2月經檢方起訴曝光後，張姓被害人在法院審理期間，也向宜警礁溪分局告發，警方於6月17日移送地檢署偵辦。檢方日前偵結，認定許智信涉貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪嫌提起公訴。

而提供帳戶使用的同案被告許智信的胞姊及游姓女友，否認涉案且無足夠證據認定透過職務詐財，不起訴處分。

許智信目前仍在押，針對詐欺、貪汙6500萬元案，宜蘭地院7月26日一審判決，犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪共10罪，刑法詐欺取財罪共7罪，併定應執行有期徒刑12年，褫奪公權5年；許已提上訴。