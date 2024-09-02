傳統民間信仰普遍認為，農曆7月是不祥的鬼月，惟在佛教的教義裡，農曆7月卻是吉祥的「孝親月」、「佛歡喜月」！中華國際佛教聞修正法會今（2）日在西湖鄉立體育館舉辦「南無地藏菩薩聖誕暨孝親報恩法會」，吸引了來自海內外的數百位信眾擠爆體育館，現場坐無虛席。

世界佛教教皇-南無第三世多杰羌佛在法會中告訴信眾，農曆7月15日這天，由於地藏王菩薩結合眾僧修法的力量，讓眾生得到解脫、出離苦海，因為眾生得渡，諸佛歡喜，所以7月15日又稱為「佛喜日」。

今日法會由世界佛教總部副主席、國際佛教僧尼總會名譽主席聖德釋證達教尊擔任主法師。在莊嚴的梵唄聲引領下，信眾齊誦、禮拜「大乘金剛般若寶懺」，並舉行佛前大供，將功德迴向給諸親眷屬，並祈願國泰民安，社會安寧，世界祥和！

值得一提的是，從法會前兩天的佈置階段開始，體育館的正門前，在萬里無雲的艷陽天竟飄起了雨，如同降下法雨甘露，從8月31日到9月2日接連降了三天，讓現場參與佈置的義工及信眾覺得好神奇！