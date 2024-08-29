為實踐佛教「不殺生而行放生」的理念，珍惜和愛護每一個生命，日本行持功德會與台灣中華國際佛教聞修正法會，本月28、29日連續二天，在台中與苗栗聯手舉辦「大悲觀音加持法」結行放生法會。由世界佛教總部副主席釋證達教尊主法，二場放生法會共放生三千多隻野鳥與數千斤魚類、蚌殼類、甲魚至其適合生長的環境。

這次的加持法會首先於日本東京舉行，並在台灣進行結行放生。法會主辦方為日本真言宗行持功德會，會長圓通法師特地從日本飛抵台灣，親自參與放生的準備工作。

出生於台灣、旅居日本三十多年的圓通法師，數年前參加觀音大悲加持法會時，深刻體悟到佛法的無邊，並有感而發的表示，在南無第三世多杰羌佛的座下求學期間，深感佛法的偉大，一心盼望住在日本的華僑及當地居民，得到南無觀世音菩薩的加持。在他多年來的積極努力下，終於促成今年的法會，也藉由這個法會的緣起，在日本正法宏開。

據悉，8月14日至16日期間，釋證達教尊在東京帶領約200位信眾，聽聞世界佛教教皇南無第三世多杰羌佛的法音，學習佛法，並舉辦皈依儀式；8月17日正式舉行「大悲觀音加持法」法會，信眾們在加持法會後，都分享了各自的體驗。

根據法義規定，該法會結束15天內，主辦方必須帶領信眾進行放生和善行，才能讓信眾獲得真正的加持。由於日本不適合大型放生活動，主辦方於8月19日在早稻田大學附近公園舉行簡潔的放生活動，將蚯蚓放回自然。同時，為了將法會所有的結餘善款，全數用於放生及利益他人的善行，於是選擇台灣做為最終的放生地點。