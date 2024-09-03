南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）2日赴中進行國事訪問期間，並與大陸國家主席習近平舉行會談。兩國發布聯合聲明，決定將雙方關係提升為「新時代全方位戰略合作夥伴關係」，在牢固的政治互信基礎上，促進貿易平衡，加快經濟轉型增長，實現共同繁榮。

據新華社發布聲明，中方堅定支持南非自主選擇的民族團結政策和經濟社會發展道路，尊重和支持南非政府為維護國家利益、促進經濟發展和改善民生所作努力。南非政府重申奉行一個中國政策，承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分。「南非支持中國政府為實現國家統一所做努力」。

雙方同意致力於加強共建「一帶一路」倡議與「經濟重建和復甦計畫」的對接，繼續落實《中南十年合作戰略規畫（2020－2029）》，推動雙方在政治、經濟、社會等領域優先事務上取得更多實質成果。

雙方願充分發揮中南聯合工作組、經貿聯委會等機制作用，透過優化貿易結構，加大市場准入和擴大南非高附加價值產品出口，進一步擴展經貿往來；鼓勵各自工商界增加雙向投資，在相關原材料來源地附近增加製造業基地，促進技術技能轉移和創造就業。

雙方認為，攜手推進現代化是構建「高水準中南命運共同體」的共同目標。雙方將深化在農業、衛生、醫學和基礎設施建設等傳統領域合作，抓住新一輪科技革命和產業變革的歷史性機遇，聚焦數位經濟、新能源、人工智慧等關鍵領域，推進新質生產力發展合作，進一步擴大再生能源、儲能、輸配電等領域互利合作。

聲明指，國事訪問期間，雙方元首共同見證多項雙邊合作文件的簽署，包括北斗衛星導航系統應用領域合作、住房和人居建設、深化雙邊貿易合作、加強文化遺產領域交流、口蹄疫防控合作、南非乳品輸華檢疫和衛生要求、南非原羊毛輸華檢疫和衛生要求、科技合作等領域。