彰化縣92歲白姓老翁昨（2）日騎機車外出卻失聯，警方獲報透過路口監視器逐一縮小搜尋範圍，村長在一處偏僻檳榔園尋獲癱坐地上的老翁，所幸地主早一步拿礦泉水給老翁解渴，村長拍照PO群組「找到了」，地主造型神似蔡英文前總統成焦點，被稱讚是「心地善良的小英姐姐」。

家屬報案說，白姓老翁曾多次走失，因此在他的機車鑰匙安裝了迷你定位器，最後訊號出現在南投縣水里鄉永豐村的1家便利商店，中午過後老翁的定位訊號卻消失，擔心老翁發生意外。

彰化縣92歲老翁2日騎機車外出卻失聯，警民合作在南投縣水里鄉永興山區一處檳榔園尋獲走失老翁。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

警方獲報，立即派員前往該便利商店，並未發現老翁身影，根據路口監視器確定老翁獨自騎機車往永興山區，沿途調閱路口與民宅監視器，逐一縮小搜尋範圍，村長許傳福與熱心民眾傍晚在一處偏僻的檳榔園，尋獲癱坐檳榔園內道路的老翁，疑似因烈日酷曬幾近虛脫，所幸地主即時發現拿礦泉水給老翁解渴，村長拍照po群組「找到阿伯了」。

永興村長許傳福表示，近年永興山區發生約3起的老人走失案，都是外地人，年齡都是80至90歲，所以接獲警方通報，立即找村民兵分多路搜尋，傍晚在「小英姐姐」的檳榔園尋獲，當時老翁全身衣物濕透，嚴重脫水癱坐地上，還好「小英姐姐」早一步送水給老翁，他則揹老翁至工寮，協助換上乾淨衣物以免受風寒。

警方指出，水里鄉山區早晚溫差大，所幸天黑前接獲好消息，村長等人找到失聯老翁，老翁雖然滿臉疲憊，尚能正常對話交談，不過對自己如何從彰化來到南投縣水里山區卻無法交代；提醒民眾，家中若有失智或走失過的長者，盡量避免讓長者獨自外出，務必讓長者配戴愛心手鍊或可發報定位訊號器，萬一走失才可在最短時間內聯絡家屬。