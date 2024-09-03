圖：疾管署提供

圖：疾管署提供

因應秋冬呼吸道傳染病再起，疾管署今年提供5種公費流感疫苗，包括國光、賽諾菲、葛蘭素史克、東洋、高端，為史上最多品牌的一次。疾管署表示，9月2日電子化系統上線，校園流感疫苗＋新冠疫苗意願調查同步開跑，副署長羅一鈞表示，公費疫苗無法選擇品牌，若家長想帶孩子到校外接種，可和學校領補接種通知單。

為增強對秋冬疫情的保護力，疾管署3日表示，今(113)年公費流感及新冠疫苗將於10月1日同步開打，而家長意願調查線上填寫，今年首度納入新冠疫苗，且以不同顏色區分兩種疫苗意願書：橘色-流感、紅色-新冠。

羅一鈞表示，去年第一次全國啟用線上填寫意願系統，這次首度增加新冠一起，為配合2種疫苗校園接種作業，並使家長更方便簽署接種意願書，疾管署推出「疫苗接種行政電子化系統(NIAS)」，家長僅需掃描學校提供之流感及新冠疫苗QR code，即可進入個別疫苗簽署頁面填寫相關資料與簽署意願。

該系統橘色表單為流感疫苗，紅色表單為新冠疫苗，透過不同顏色輔助家長簽署時更易辨識；此外，電子化系統亦減少傳統紙本作業之不便及減輕學校行政負擔，家長更安心讓孩子在校園接種疫苗。如家長不於線上簽署，也可選擇紙本方式。

羅一鈞表示，填寫學生資料外，還會有兩個文件，一個為收集電子化系統個資，另一份為新冠、流感疫苗說明須知，家長都詳細閱讀後簽署。

羅一鈞表示，今年也首次提供五種廠牌公費流感疫苗接種，分別為國光、賽諾菲、葛蘭素史克（GSK）、東洋、高端，共提供643.7萬劑，目前已經有500萬劑食藥署正在封緘檢驗中。

家長關心，公費流感疫苗是否可以選擇，會不會因此影響意願填寫時的決定權，以及能不能事先知道自己孩子接種的品牌為何？

羅一鈞表示，接種開跑後，是否接種前一天或是幾天前告訴家長打的是什麼牌子，地方衛生局可以自行決定，是否早1～2天公開品牌，中央不會統一要求，避免作業僵化。而學校為避免動線紊亂，應會讓流感與新冠分開不同日接種。

若家長有自己的考量想選擇其他品牌，或是當天不想接種？羅一鈞表示，若已經過了校園接種日，無論接種意願填寫為是或是否，又想要去校外打，家長可以主動和學校拿「補接種通知單」，才可以打到公費疫苗，不過仍提醒，部分診所仍會收取掛號費用。

疾管署表示，大幅提升便利性，全程電子化管理更省時：透過NIAS系統，所有家長意願書簽署與學生資料管理都可以在線上完成，提升接種意願調查作業效率。家長不需擔心遺失文件，且在意願書簽署期限截止前，隨時都可以修改接種意願。