隨著社會觀念逐漸開放，近年來越來越多人開始在身上刺青。一位女子近日有意報考郵局內勤，但又擔心自己會因為刺青而被刷掉，貼文曝光後引發熱議，許多內行人紛紛說明，其實只要在面試時穿長袖或是西裝外套掩蓋刺青就好，到職後則是完全沒有影響，「窗口有刺青的人數比你想像的多很多」。

原PO在Dcard發文表示，她得知警消人員身上不能有刺青，讓正在備考郵局內勤的她相當擔心，「那如果手上有刺青，還能考郵局內勤嗎⋯」，希望有郵局人士說明，刺青是否會影響自己考上郵局、到職。

對此，許多網友紛紛回應，「面試的時候穿長袖或西裝外套就好」、「面試的時候別被看到就好」、「面試時穿長袖別被看到，耳環我都先拿掉，上班時沒問題的」、「郵局現職員工告訴你，面試時能遮就遮，進局後刺青完全不影響，我有被主管問過這是啥，但根本沒怎樣，他單純好奇圖案，窗口有刺青的人數比你想像的多很多，至少我認識的局就很多同事都有刺青，進來之後會招壽險比較重要，會招壽險，你想刺青包手都沒人介意，郵局壽險至上」。

根據公務人員特種考試警察人員、一般警察人員考試規則，應考人筆試後得經過體檢，如有幫派、色情等不雅之紋身或刺青為體檢不合格，但已清除者、或原住民基於傳統禮俗及現役、退除役軍人基於忠貞象徵而有紋身或刺青之圖騰者不在此限。