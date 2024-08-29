許多人和另一半恩愛時，可能會有各種情趣。一位男子分享，他的女友保守又害羞，每次他聊到性、器官、諧音A哏，女友就會馬上暴怒翻臉，最近兩人難得過夜愛愛，沒想到他不小心直接把體液射進女友的鼻孔，女友也因此暴怒、大哭，過了幾天後就說覺得被羞辱、要分手，讓男子超無奈，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，女友保守又害羞，此外工作繁忙、家管很嚴，他體諒女友狀況，因此平時都是自己DIY排遣，每當兩人難得能夠滾床時，他也比較容易興奮；最近兩人一起過夜，他終於能夠一償宿願，沒想到關鍵時刻卻不小心射進女友鼻孔裡，讓女友當場翻臉暴怒。

原PO指出，當時他馬上拿衛生紙想幫女友挖鼻孔，女友卻把頭轉過去、默默掉淚，之後交往的態度越趨冷淡，甚至私訊原PO說要分手，「她覺得被我羞辱了…」，讓原PO傻眼又無奈。

對此，許多網友紛紛回應，「感覺女生完全不喜歡被顏射，完全在配合你，這次又到鼻孔裡面…那個很腥臭欸，她一定覺得很委屈啊，繼續下去你們都會過得很憋屈的」、「那味道已經夠臭了，還被射進鼻孔裡，難怪會0.1秒立馬爆氣，至於要分手有點太過了…」。