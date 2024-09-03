台中享譽80年的新天地集團，顛覆傳統一成不變的中秋烤肉公式，特別推出「蟹逅秋波海鮮桶」，民眾可暢享大份量海鮮沾滿美味醬汁的快感。(新天地集團提供)

「蟹逅秋波海鮮桶」特製的經典炭烤紅醬鹹甜適中，濃郁炭香中帶有番茄的微酸；藤椒青醬是藤椒與青醬的創新結合，麻而不辣，提升海鮮的鮮甜滋味。(新天地集團提供)

「蟹逅秋波海鮮桶」內含鱈場紅蟹腿、波士頓龍蝦、白蝦、九孔鮑、扇貝、海瓜子、淡菜、中卷等8種頂級海鮮和綜合時蔬，加上秘製醬料拌炒，噴香唰嘴。(新天地集團提供)

迎接中秋烤肉季，根據最新的網路調查顯示，海鮮已成為中秋烤肉必備的食材之一，隨著國人對海鮮食材的喜愛與社群分享話題需求，大干貝、鮑魚、龍蝦、帝王蟹等高檔海鮮，已變成烤肉趴中受矚目的焦點。台中新天地集團因應中秋聚餐需求，推出4人及6人份的「蟹逅秋波海鮮桶」，網羅鱈場紅蟹腿、波士頓龍蝦等高檔海鮮，搭配主廚特製醬料，上桌即食超方便。

台中享譽80年的新天地集團，顛覆傳統一成不變的中秋烤肉公式，特別推出「蟹逅秋波海鮮桶」，內含鱈場紅蟹腿、波士頓龍蝦、白蝦、九孔鮑、扇貝、海瓜子、淡菜、中卷等8種頂級海鮮和綜合時蔬，加上秘製醬料拌炒，以美式手抓海鮮為賣點，民眾可暢享大份量海鮮沾滿美味醬汁的快感，每一口都是豪爽與滿足，還能不沾染一身煙味，無論有無颱風攪局，都能和親友享受風味海鮮大餐。

「蟹逅秋波海鮮桶」的亮點為主廚特選稀有4L規格鱈場紅蟹，相比市面常見的規格，特選4L鱈場紅蟹在極地深海中經過7年生長，體型巨大，蟹肉緊實又鮮美，大口吃超過癮。除了眾多海鮮吃好吃滿，主廚特製醬汁也是美味靈魂，經典炭烤紅醬鹹甜適中，濃郁炭香中帶有番茄的微酸；藤椒青醬則是藤椒與青醬的創新結合，麻而不辣的絕妙口感提升海鮮的鮮甜滋味。

新天地去年首次推出手抓海鮮桶完售熱銷，今年在海鮮食材和份量再升級，主打巨型鱈場紅蟹腿的超值餐，鎖定重視菜色CP值的客群。業者發揮集團採購優勢，以早鳥激省推出「超值B餐3199元」及「經典A餐1999元」2種方案，份量皆為4至6人共享，唯一的差別就是「超值B餐」特別加上鱈場紅蟹腳，是「經典A餐」沒有的，其他品項都一樣，需提早3天預訂，9月10日前享早鳥優惠價，全台北中南皆有門市可取貨。

近年通膨造成食材價格飆漲，加上颱風、豪雨影響產地供應量，造成民眾中秋烤肉食材花費比往年更高，業者表示：「集團有大量採購優勢，讓商品售價比消費者到市場自購食材還要便宜，預估銷售將比去年增長20％。」