證交所表示，第一上市公司上半年財務報告計82家，均已如期於9月2日完成公告申報。經統計第一上市公司113年上半年度營業收入4,541億元，較112年同期成長285億元，年增幅6.7％。
至於上半年度稅前盈餘為526億元，較112年同期成長121億元，年增幅29.88％。證交所分析，第一上市公司獲利成長較大之產業主要來自化學工業、半導體、運動休閒、航運及光電等。
證交所統計，第一上市公司（含創新板）今（113）年上半年稅前盈餘526億元，較去年同期成長121億元，增幅29.88％，獲利成長較大的產業包括化工、半導體、運動休閒、航運及光電等。
證交所表示，第一上市公司上半年財務報告計82家，均已如期於9月2日完成公告申報。經統計第一上市公司113年上半年度營業收入4,541億元，較112年同期成長285億元，年增幅6.7％。
至於上半年度稅前盈餘為526億元，較112年同期成長121億元，年增幅29.88％。證交所分析，第一上市公司獲利成長較大之產業主要來自化學工業、半導體、運動休閒、航運及光電等。
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