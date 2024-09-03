證交所表示，第一上市公司上半年財務報告計82家，均已如期於9月2日完成公告申報。經統計第一上市公司113年上半年度營業收入4,541億元，較112年同期成長285億元，年增幅6.7％。

至於上半年度稅前盈餘為526億元，較112年同期成長121億元，年增幅29.88％。證交所分析，第一上市公司獲利成長較大之產業主要來自化學工業、半導體、運動休閒、航運及光電等。

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