「沾黏性肩關節囊炎」又稱冰凍肩，主要是肩關節囊因發炎而導致沾黏，同時造成肩關節攣縮、關節活動受限，而因該病症好發於中年以上，特別是50歲左右，所以通稱為「五十肩」，但其實40多歲或6、70歲的人也可能發生，對此，屏東榮民總醫院龍泉分院復健科醫師周美嘉指出，五十肩的治療重點是接受適當的復健以及運動治療。

周美嘉指出，五十肩的症狀主要為肩關節疼痛、攣縮、僵硬、手抬不高，尤其是無法彎至背部，常造成穿衣、梳頭、做家事等都有困難，有時肩頸會抽痛，抑或夜間睡覺時壓到肩部也會疼痛，造成無法側睡或翻身，而有時走路與人擦身而過，碰到患側肩膀就會引起劇烈疼痛。

周美嘉進一步表示，五十肩又可根據形成的原因區別為原發性五十肩及次發性五十肩，「原發性」就是沒有特別原因或原因不明，「次發性」則可能是因各種原因，如滑液囊炎、肌腱炎、肱骨骨折或脫臼、腦中風、關節炎、心肌梗塞、開胸手術或乳癌手術等造成。

周美嘉說，五十肩的治療的重點是接受適當的復健以及運動治療，可先使用熱敷、短波、超音波、干擾波等，以改善關節囊、肌肉、肌腱、韌帶等的循環及伸展性，另外配合關節運動、牽張運動及關節鬆動術，來撐開沾黏的關節囊，將沾黏的組織拉開，以改善關節活動度及回復功能，而若是疼痛難耐，也可使用口服或外用的消炎止痛劑，或是接受局部注射。

周美嘉提醒民眾及高齡長者，在日常生活的小細節也要注意，不要提過重的重物或一次搬太重的東西，反覆性的動作勿重複過久，須適當的間隔或休息，若有肩膀疼痛的情況，還是要及早至復健科門診接受診斷及治療。