林宥嘉3日出席代言保健食品記者會。出道17年的他外型保養得宜，在台上主持人原本要大讚他十分帥氣，卻突然說：「你出道20幾年了，是怎麼保養？」他下秒幽默喊，「妳冒犯我了！」主持人則緊急改口說他出道近20年，他堅持說：「沒有近20年。」似乎很擔心被誤認為已出道20多年，感覺非常資深、很老。

他事後受訪表示，主持人很專業，他是故意要逗對方，讓一開始比較嚴肅的記者會，多點輕鬆又愉快氣氛。他將10月底首度赴日本開唱，心情期待又興奮，屆時也計畫帶老婆丁文琪同行，也可以趁空檔在當地約會，享受浪漫2人世界。

林宥嘉3日出席代言記者會，打造帥氣造型。（晶澈BTP提供）

他跟太太丁文琪婚後育有一對兒女，兒子「酷比」最近剛上小一，上學首日，他因為有工作不能陪兒子去學校，事前錄製影片鼓勵兒子：「爸爸、媽媽會一起陪你經歷許多事情，爸媽很愛你喔，加油。」也透露兒子在學校跟同學相處難免學到一些不好聽的話，會希望兒子多講好話，「不是髒話，他（兒子）有時也不確定那是什麼意思，只是覺得很好笑。」