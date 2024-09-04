此次淨零目標設定涵蓋了仁寶及其合併報表子公司，這無疑增加了執行的難度，但也體現了仁寶面對全球氣候挑戰的決心與承擔。承諾與全球1.5°C溫控目標及淨零排放保持一致，積極採取氣候行動，並成為《聯合國氣候變遷綱要公約》「零距離競賽」的一員。

仁寶表示，減碳目標依循科學方法制定，範疇一與範疇二基準年設定為2019年。 短期目標是每年較前一年度減少4.48％的排放量；中期目標是到2030年，減少50.68％的排放量。長期目標則是到2050年，減少90％的排放量。

同時，仁寶也著手規劃與關係企業合作，擴大綠電的採購與使用，以持續降低集團的碳足跡，為全球環境保護做出貢獻。

至於範疇三的碳排放，包括供應鏈的重要間接排放，如產品的採購、使用和處置等各個階段，對仁寶而言是主要挑戰之一。以2021年為基準年，仁寶設定了中期目標、長期目標，分別是到2030年，減少25％的排放量；以及到2050年，減少90％的排放量。

為實現這一目標，仁寶計劃與價值鏈密切合作，推動低碳材料的研發，導入替代回收原料、透過研發降低使用階段的能源需求，促進減碳轉型，並採取永續行動。仁寶同時將強化對氣候變遷風險的管理，致力於降低範疇三的碳排放。

仁寶說明，此次通過 SBTi 審查是永續發展道路上的重要里程碑。仁寶將繼續依循科學減碳路徑，推動各項減碳方案，確保其溫室氣體排放量穩步下降，持續在公司內部及價值鏈中導入涵蓋範疇一、二及三的溫室氣體減量計畫及措施，並評估透過碳抵換的方式來中和殘餘排放，以逐步達成2050年RE100及淨零排放的終極目標。