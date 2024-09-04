一名來台灣生活的陸女發現，台灣人講話很有禮貌，總是把「不好意思」、「謝謝」掛在嘴邊，她聽久了也被傳染，現在常常不經意脫口而出。許多網友坦言是口頭禪，因為怕麻煩別人，所以開頭就先說不好意思；也有人認為只是禮貌性的發語詞。

原PO在小紅書上傳影片，她說來台灣生活一陣子後，發現台灣人很常說「不好意思」、「謝謝」，例如點手搖飲的時候會說「不好意思，我想要一杯奶茶，謝謝」、「不好意思，我要半糖、少冰」；或是走路、搭電扶梯時說「不好意思，麻煩借過一下，謝謝」，不過她認為在這些場合講都很合理。

原PO接著提到，之前有次去美容院洗頭，工作人員替她服務時先問「不好意思，水溫可以嗎？」過一會兒再說「不好意思，我們先沖第一次水喔」，後來抹護髮乳時又講了一次不好意思。

原PO表示，就連接到詐騙集團的電話，對方也會很有禮貌說「不好意思，打擾一下」。她直言這些用詞聽多了，現在也被台灣人傳染，常常不經意脫口而出。

話題引發討論，一票網友也有同感，認為台灣人真的很有禮貌；也有網友坦言，很多人都習慣這樣講，因為怕麻煩別人，「不好意思」就是禮貌性的發語詞，代表沒有惡意，禮多人不怪。