醫師盤點十大髒物，你都清潔了嗎？

食安問題一直是大家所關注的焦點，但除了吃進嘴裡的食物外，那些每天接觸的生活用品其實也是各種細菌的溫床，長期忽略的話還可能引發感染與免疫系統的風險。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出十個網路聲量最高的超髒生活用品。雖然每日都在使用，但卻不常清潔它們，尤其天天都拿來擦臉的毛巾居然比抹布還要髒，其細菌含量之高令人驚訝！這十大日常生活中的隱形髒汙，你今天又使用過幾項了呢？

No. 保溫瓶

不論是在辦公室，還是戶外出遊，保溫瓶可說是我們日常生活中不可或缺的必備品。然而，許多人可能沒有意識到，以口就瓶容易導致滋生細菌，如果沒有定期清潔的話，這些超髒病菌就會讓你一起吞下肚。因此，建議最好每日都要清潔一次保溫瓶，使用小蘇打粉或過碳酸鈉這兩種清潔劑，再搭配柔軟的清潔刷具，才能達到事半功倍的效果。網友紛紛表示：「保溫瓶其實比廁所還髒」、「完了，不知道幾百年沒清洗我的保溫瓶了」、「難怪上次喝完水覺得肚子怪怪的」、「以後不敢偷懶不洗了，每天洗爆」。

No.9 滑鼠、鍵盤

大家在做清潔時，都會記得擦拭桌子，卻唯獨遺漏了鍵盤和滑鼠。身在這個網路的時代，電腦是我們每天幾乎都會接觸到的物品，也經常會邊用餐邊辦公，同時也不免有打噴嚏或咳嗽等行為，而滑鼠和鍵盤就在長時間使用中積累大量細菌，成為衛生的死角。胸腔暨重症專科醫師黃軒醫師也在粉專說明，根據美國研究人員測試，發現鍵盤上的細菌比馬桶墊多出20,598倍；而滑鼠上的細菌更是比廁所的沖水把手多出45,670倍，每天觸摸滑鼠和鍵盤的我們，更該定期使用酒精清潔擦拭，使工作環境更健康。網友：「鍵盤真的髒爆，上次心血來潮時清出一堆髒汙」、「鍵盤和滑鼠之間的縫隙都很可怕」、「鍵盤真的沒有比廁所乾淨，千萬不要小看...」。

No.8 蓮蓬頭

沒想到吧！我們經常用來清潔身體的蓮蓬頭居然也是重大的髒污來源，蓮蓬頭的出水孔其實非常容易累積污垢和細菌，沒有定期做好清潔的話，對免疫系統較差的人都有可能造成感染的風險。黃軒醫師在粉專呼籲：「英國曼徹斯特大學的研究指出，蓮蓬頭的出水孔每隔3個月就會積聚水垢，而未經清潔的蓮蓬頭，其細菌含量比較馬桶水更多，即等同於用馬桶水洗澡！」對此，網友紛紛驚呼：「原來我每天都用馬桶水洗澡」、「什麼都清潔好了，就是忘了還有蓮蓬頭」「慘了，之前很愛用蓮蓬頭沖臉說」。

No.7 砧板

砧板的細菌含量，比起蓮蓬頭更是有過之而無不及，因其經常與生肉和其他食材接觸，所以更容易藏污納垢。特別是不少人在使用完砧板後，並沒有馬上做好清潔，導致殘渣停留越久微生物滋長越多。黃軒醫生表示「根據研究，一般家庭使用砧板七天後，每平方公分的病菌高達20萬個以上，而使用2個月的木頭砧板，上面的總生菌數更是馬桶的12倍。」因此，砧板一使用完畢就得立刻以洗碗精、沙拉脫等洗潔劑進行刷洗，絕對不能找藉口偷懶。

No.6 枕頭

說到臥房裡最髒的物品，絕對非枕頭莫屬！每晚睡覺時都會與枕頭親密接觸，但臉部和頭皮所分泌的油脂，以及頭髮皮屑都會每天積累在上面，尤其外出回來後不洗頭秒躺床的也大有人在，因此枕頭的髒污程度不容小覷。建議平時就應該勤於更換枕套、枕巾，以免睡出毛囊炎。網友紛紛留言：「難怪枕頭每次都被我睡到發黃」、「可怕，枕頭根本細菌的溫床，我還每天跟它睡」、「我的臉前陣子很常長痘痘，換了枕頭就好很多了」。

No.5 抹布

雖然抹布本來就很常跟髒汙聯想在一塊，但它骯髒的程度可能遠超你的想像。黃軒醫生引述英國研究表示：「袜布上的細菌含量高達每平方公分8.75億個，甚至比馬桶更多！這些細菌包括病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、鏈球菌等。」抹布在清潔過程中會吸附大量的污垢和細菌，如果沒有經常清洗或更換，就容易導致細菌大量滋長，因此建議定期以漂白水或高溫浸泡消毒；若抹布出現泛黃或黑點，也應立即丟棄，避免使用。

No.4 牙刷

大家每天都會用牙刷清潔牙齒，但很多人卻忽略到牙刷的乾淨程度。刷毛密集的牙刷本身很容易藏汙納垢，加上浴室長期處於潮濕不通風的狀況下，導致牙刷上的細菌含量甚至高於馬桶水，讓你的牙齒越刷越髒。建議牙刷在使用完畢後都要徹底沖洗乾淨，黃軒醫師建議6至8週就要進行更換，否則可能會導致口腔健康問題。網友討論「牙刷髒起來真的沒馬桶什麼事了」、「我都一年換一次牙刷，不知道刷進多少細菌了」、「牙刷本來就要常換好不好」。

No.3 手機

名列第三的手機，可說是移動式病毒溫床！現代人幾乎手機不離身，除了拍照、消費、通訊聊天外，甚至上廁所時也不忘放下手機，導致手機屏幕和機殼上常常沾滿細菌和污垢。黃軒醫師建議最好在回家後、用餐前、如廁後進行清潔手機的動作，才不會讓手機成為細菌的溫床。網友留言：「從來就不覺得手機有乾淨過」、「手機上的病毒真的超乎我們想像的多」、「我每天都要消毒手機才敢使用它」。

No.2 浴巾、毛巾

浴室除了蓮蓬頭和牙刷外，浴巾和毛巾的病菌量也是多到沒在客氣的。每當我們洗澡完使用浴巾擦拭時，皮膚表面的細菌不只會殘留在浴巾上，這些細菌在潮濕的環境下還會繁殖得特別快。若毛巾長時間不清洗的話，用久了就會導致皮膚問題。建議大家至少每週更換一次毛巾，使用完畢也記得放在通風處晾乾，以降低病菌繁殖的機會。網友表示「毛巾、浴巾最常直接接觸臉部和身體，這種東西真的不能省」、「毛巾是消耗品，我兩三週就換新的」、「毛巾三天不洗根本比排水溝還髒」。

No.1 洗衣機

本次調查十大最髒的生活用品，由洗衣機拿下網路聲量冠軍。每次使用洗衣服時，皮脂污垢和過多的清洗劑等髒污或多或少會殘留在洗衣機內，如果忽略洗衣槽的清潔，其髒污又會溶解到下一次的洗衣裡，讓你的衣服越洗越髒，不斷惡性循環。黃軒醫師引述美國亞利桑那大學的研究「洗衣機內部佈滿細菌。如果不定時清洗洗衣機，有機會在洗衣服時令衣物沾染細菌，造成交叉感染。研究更發現清洗內衣褲後，洗衣機內會沾染約1億個大腸桿菌」。對此，網友紛紛表示「洗衣機沒清潔的話，我怎麼敢放衣服下去洗」、「跟細菌一起洗的衣服還能穿嗎」、「洗衣機說他第二髒，沒人敢說第一」。

《網路溫度計DailyView》

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年08月29日至2024年08月27日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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