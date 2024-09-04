新北市永和分局秀郎派出所一名年輕的徐姓員警，因積欠80萬賭債而向熟識的黑幫份子借調空頭支票，還從債主手中套走現金120萬元，債主不滿遭騙憤而出手痛毆。直至所長發現徐員帶傷上班，經過再三追問，案情才因此曝光；而徐員昨天也已提出辭呈，分局火速批准，並於今（4）日正式生效。

據了解，徐員出生富裕家庭，是實打實的富二代公子，過去也曾因為攔阻民眾向不明賬戶匯款50萬、阻詐有功，而登上媒體版面。不過徐員今年5月間卻染上賭癮，在地下職業賭場欠下約80萬元債務，因無力償還，竟問熟識的黑幫調來200萬元支票，再向債主套現120萬元。

債主察覺異樣，卻沒想到徐員再以相同手段試圖拿空頭支票抵債，債主憤而找人將痛扁一頓。直至徐員上週在派出所值勤時，所長發現他渾身傷勢，經追問才知悉其荒唐行徑，隨即向分局呈報。

事情曝光後，永和分局已對徐員記1大過處分，調至警備隊靜候調查並列為汰除對象。該新聞昨天登上版面後，徐員火速提出辭呈，分局批准後於今（4）日正式生效。