國立金門大學學生會與各系學會的服務隊今日全天候在尚義機場入境大廳辦理新生接機活動，並安排專人、專車引導到校，協助新生盡快融入校園生活。(于家麒攝)

國立金門大學學生會與各系學會的服務隊今日全天候在尚義機場入境大廳辦理新生接機活動，並安排專人、專車引導到校，協助新生盡快融入校園生活。(于家麒攝)

不少陪同報到的家長與孩子都是第一次來到「陌生」的金門，對金大校方的服務都大讚超貼心！(于家麒攝)

國內各大專院校近日將陸續開學，金門大學113學年度各系所新生將近千名，其中近9成來自台灣本島以及東南亞各國的外籍學生。為迎接來自北、中、南各地的大一新鮮人，金大師長、學生會與各系學會的服務隊今(4)日全天候在尚義機場入境大廳辦理新生接機活動，溫馨歡迎所有新生和家長，並安排專人、專車引導到校，協助新生盡快融入校園生活。不少陪同前來報到的家長與孩子都是第一次來到「陌生」的金門，對校方的服務都大讚超貼心！

金門大學新學期將於9月9日開學，近日已有新生陸續提前抵金適應新環境，但大多數新生與陪同前來的家長都集中於今日報到，接續明(5)日展開的新生營活動。金大學務長董燊表示，校方為讓17個系所、近千名的新生與家長安心，因此特別安排學生會與各系學會的服務隊全天候在機場接機，讓他們一下飛機，就有專車、專人引導帶到學校；各系學會也在校內設立服務攤位，協助新生辦理報到，並安排入住學生宿舍。若有採購生活用品需求的新生，校方也協調了地區多處大賣場啟動新生專案活動，不僅享有優惠，也能一次購足生活所需，安頓好一切後開心迎接嶄新的大學生活。

不少家長不放心孩子獨自一人前往陌生的離島金門唸書，都是「主動」要求陪同前來「看頭看尾」，深怕首度要離鄉背景求學的寶貝漏了什麼，甚至還有全家總動員、大包小包恨不得把「家當」全部從本島搬來的親友團陪同報到，順道遊覽金門風光。

家長表示，他跟孩子都是第一次來到金門，原擔心「人生地不熟」得花很多時間跟心力才能處理好新生報到的相關事宜，沒想到校方這麼貼心，從接機、專車接送、專人引導報到、還可以協助他們採購生活用品，一條龍服務，讓家長們可以放心的把孩子交給學校照顧。

校長陳建民感謝家長放心的將子女送到金大，也歡迎所有新生選擇就讀金大，期盼新生能很快適應金門，展開大學新生活；學校和學生會也安排於5、6兩日辦理新生營，讓新生更認識金大以及校園環境，並期望由活動了解新生的需求，即時提供協助。