國內各大專院校近日將陸續開學，金門大學113學年度各系所新生將近千名，其中近9成來自台灣本島以及東南亞各國的外籍學生。為迎接來自北、中、南各地的大一新鮮人，金大師長、學生會與各系學會的服務隊今(4)日全天候在尚義機場入境大廳辦理新生接機活動，溫馨歡迎所有新生和家長，並安排專人、專車引導到校，協助新生盡快融入校園生活。不少陪同前來報到的家長與孩子都是第一次來到「陌生」的金門，對校方的服務都大讚超貼心！
金門大學新學期將於9月9日開學，近日已有新生陸續提前抵金適應新環境，但大多數新生與陪同前來的家長都集中於今日報到，接續明(5)日展開的新生營活動。金大學務長董燊表示，校方為讓17個系所、近千名的新生與家長安心，因此特別安排學生會與各系學會的服務隊全天候在機場接機，讓他們一下飛機，就有專車、專人引導帶到學校；各系學會也在校內設立服務攤位，協助新生辦理報到，並安排入住學生宿舍。若有採購生活用品需求的新生，校方也協調了地區多處大賣場啟動新生專案活動，不僅享有優惠，也能一次購足生活所需，安頓好一切後開心迎接嶄新的大學生活。
不少家長不放心孩子獨自一人前往陌生的離島金門唸書，都是「主動」要求陪同前來「看頭看尾」，深怕首度要離鄉背景求學的寶貝漏了什麼，甚至還有全家總動員、大包小包恨不得把「家當」全部從本島搬來的親友團陪同報到，順道遊覽金門風光。
家長表示，他跟孩子都是第一次來到金門，原擔心「人生地不熟」得花很多時間跟心力才能處理好新生報到的相關事宜，沒想到校方這麼貼心，從接機、專車接送、專人引導報到、還可以協助他們採購生活用品，一條龍服務，讓家長們可以放心的把孩子交給學校照顧。
校長陳建民感謝家長放心的將子女送到金大，也歡迎所有新生選擇就讀金大，期盼新生能很快適應金門，展開大學新生活；學校和學生會也安排於5、6兩日辦理新生營，讓新生更認識金大以及校園環境，並期望由活動了解新生的需求，即時提供協助。
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