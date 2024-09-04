很多人都習慣用力解尿，小心此舉對身體危害甚鉅。對此，泌尿科醫師王建勝指出，用力解尿雖然可以讓尿速變快，但那並非膀胱的力氣，而是來自於腹部肌肉對膀胱的施壓。要注意的是，男性若需要用力解尿，很可能是攝護腺肥大所致；而女性長期用力排尿，恐增加子宮脫垂的機率。一旦發現任何排尿異常，都應盡快至泌尿科檢查。

醫師王建勝在個人粉專發影片表示，膀胱又稱作「不隨意肌」，為平滑肌的一部份，也就是說人無法透過意志力來控制其收縮。當用力解尿時，雖然會令尿速變快，但那並不是膀胱本身的力量，而是來自於腹部加壓在膀胱上面的力氣。

王建勝強調，女性不應養成用力解尿的習慣，恐會增加很大的腹壓，進而提高日後子宮等器官脫垂的機率；而男性，通常是因為攝護腺肥大導致膀胱無力，往往需要腹部出力才能排尿，同樣該及早就醫治療。

王建勝提醒，由於女性沒有攝護腺，若出現解尿困難，多數都與某些神經性疾病有關，其會造成膀胱無力。此外，服用特定藥物，也會導致膀胱比較沒有力氣；或是子宮脫垂蓋住了尿道口。而上述這些情況都需要專業醫療介入來解決。

另外，泌尿科醫師陳鈺昕先前提到，有些男性可能為了加快排尿速度，用力過猛，結果反而容易導致尿液逆流到腎臟引發病變。他建議，包括長輩、下泌尿道疾病或攝護腺肥大患者，不妨採取坐姿排尿，能讓括約肌適度放鬆，排尿逼尿肌的壓力也會低於站立時，使排尿比較不費力；更有助於膀胱內的殘尿排乾淨，從而減少餘尿量過多導致的感染風險。