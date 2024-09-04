許多人都希望能在年底前拚出一番事業，《搜狐網》列出4個星座在下半年能突破瓶頸並抓住難得的機會，得到豐厚的收穫，其中巨蟹座只要把握機會，人生將有望迎來巨大改變。

▌雙子座

雙子座喜歡追求新鮮事物，頭腦也很靈活，使其總能在任何事物上取得成功；今年下半年雙子座遇到瓶頸時，將藉著尋求身邊其他可發展的機會，藉此克服難關，此舉也為雙子座闖出一片天，並迎來更成功的事業。

▌巨蟹座

巨蟹座為人善良、友善，與旁人都能保持友好的關係，總能在需要的時候獲得協助；巨蟹座今年下半年將在友人的幫助下克服瓶頸、突破難關，不過要特別注意，有時候得為自己多著想，勇敢抓住屬於自己的機會，人生有望因此獲得巨大改變。

▌摩羯座

摩羯座做事腳踏實地，不過若出現工作出現瓶頸時，總是不敢嘗試新方法解決；不過摩羯座下半年將靠著朋友的鼓勵和幫助，讓他們有信心去冒險和嘗試，並順利突破困境。

▌射手座

射手座喜歡到處探索，享受生活的刺激和樂趣，下半年遇到事業瓶頸時，將藉由聽取旁人意見而克服難關，還有望結識更多對事業有幫助的朋友，財富也跟著水漲船高。

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