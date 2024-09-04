每年在中秋節前夕登場的雲林詔安客家文化節，今年將於14日舉行開幕式，崙背鄉水汴頭「中秋澹仔火迎暗景」活動，14日將首次以鎢絲燈火把取代柴油火把，限量900支，用完可自行帶回家。

崙背鄉水汴頭崇賢寺每年中秋節舉辦「澹仔火迎暗景」活動，起源為詔安客家人先民為防禦宵小侵擾，村民會拿著火把守夜，隨時代變遷，舉火把守更失去防禦作用，演變成中秋節迎暗景習俗，請神明出巡驅邪保佑村民平安，增添中秋節獨特的過節氣氛，是社區居民的共同記憶。

去年的「澹仔火迎暗景」活動使用的是傳統柴油火把。（本報資料照片／周麗蘭攝）

循往例雲林詔安客家文化節在中秋節前的周六舉行開幕式，眾人體驗拿柴油火把遊行的中秋樂趣，為顧及環保及安全，今年改以鎢絲燈泡取代纏布的火把頭。

雲林縣府文觀處指出，今年的900支鎢絲燈「火把」是USB插頭充電，先前到崙背鄉各國小宣傳時，家長、老師們都覺得很可行，更放心孩子參加，今年報名很踴躍，9月14日當天晚上再發給報名成功者。

文觀處說，鎢絲燈火可供露營用，活動結束後，由使用者帶回再利用，幾乎被索取一空，明日（5日）下午2點將在文觀處官網開放100個名額報名。

14日晚間7點45分至9點半除有900支鎢絲燈火把，還有傳統柴油火把300支一同遊行，起點是崙背鄉圖書館旁停車場，依序是崙背分駐所、順安宮、奉天宮、回到崙背鄉圖書館。

崇賢寺的「澹仔火迎暗景」則固定於中秋節（17日）晚間舉行，該寺使用的是傳統柴油火把。

雲林縣內詔安客家分布在崙背鄉、二崙鄉、西螺鎮，人數約2萬5000多人，會講客語的詔安客人剩不到9000人。