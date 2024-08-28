斗六市公所今（28日）舉行大斗六地區文旦評鑑，今年中秋節來得早，評鑑日期又緊迫，果農來不及讓文旦「辭水」，果實普遍比較綠，但風味不變，參加評鑑的甜度大都12、13度。

大斗六文旦評鑑包含斗六市、斗南鎮、古坑鄉等地文旦農，只要有信心，都歡迎報名，每名果農要繳20箱，隨機取出6箱，每箱取2個，被取出的2個位置全部一致，以示公平，評分標準包括外觀、甜度、口感，今年有67人報名。

評審長、義大學名譽教授呂明雄表示，今年評審步入會場當下反應都是「哇，都綠綠的」，原因是今年距離中秋剩下2周多，採收之後「辭水」時間不夠，果皮比較綠；另一個原因是開花不順，導致有些到第三、第四期花才順利結果，果實也會綠。

呂明雄說，今年參加評鑑的文旦品質差距大，氣候也不順，開花期乾旱，雨水太少，第一期花結果失敗；生長及成熟期又遇雨，今年又必須提早採收，有些最近才採收，辭水程度不夠，但整體水準還不錯，甜度約12、13度左右，入口會回甘。

評鑑結果出爐，特等獎為黃燕萍。頭等獎為張冠能、田詠仁、李威樹。優等獎則有王善群、石宗生、張冠倫、張坤忠、林伯志。優質獎包括廖麗霞、王建鈞、黃金標、許晋魁、陳秋期、高振祥、簡金桂、張冠章、賴坤柚、陳萬生、鐘坤田、劉建麟、郭芳米、張坤旺、林震源、江家程、張進昌。