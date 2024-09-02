大陸2日宣布恢復進口台灣文旦，雲林縣農會、雲林縣政府農業處均表示這是好消息，但今年雲林地區文旦多已採收完畢陸續出貨，已沒有文旦可銷往大陸，且時間太急迫，果農根本無法準備，因此只能等明年。雲林文旦農認為目前外銷以日、韓為主，多了大陸市場更好，很期待明年「衝一波」。

雲林縣文旦總種植面積有200多公頃，年產量約5000公噸，主要集中於斗六市約200公頃、古坑鄉約30公頃，以往除供應國內市場，還外銷大陸、日、韓、新加坡等，2022年大陸因從台灣地區輸入的柑橘類水果中，檢出有害生物等情況，暫停對文旦的輸入。

雲林縣農會總幹事陳志揚表示，今年雲林文旦受凱米颱風影響產量略減，但品質仍佳，甜度約有12、13度，因應國內中秋需求，大部分文旦已採收完畢陸續出貨。且若要出口大陸，供果園需有註冊登記，加上船期等因素，今年並沒有辦法外出口到大陸。

縣府農業處長魏勝德說，雲林文旦果肉香軟有彈性又多汁，果香濃郁甜度高為其特色，不僅受國內消費者歡迎，外銷各國也很搶手，縣府這幾年積極拓展國外市場，透過國內外多元行銷，幫農民增加收入。對於大陸恢復進口台灣文旦樂觀其成，未來將協助文旦農作好出口準備。

文旦農指出，大陸市場相當大，可分散滯銷風險，今年已來不及出口大陸，不過沒關係，今年的銷售情況還不錯，非常期待明年能藉由大陸市場「衝一波」。