中國大陸宣布2日起恢復進口台灣文旦柚，文旦必須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。雲林縣長張麗善4日表示，斗六文旦品質頂尖，很多都要前一年預定，如果明年銷往大陸，她希望的是頂尖通路。

斗六文旦素負盛名，大陸日前宣布恢復台灣文旦輸入，雲林當地農會認為現階段還不太需要，因為品質好的文旦供需市場很穩定。

果農的看法各有不同，有些認為不同管道是不同機會，能夠出口是個肯定，想試看看銷往大陸的可能性；有些則直接表明每年都完銷，甚至不夠賣，意願不高。

張麗善表示，農產品出口很實際的問題是必須符合該國的規範，對文旦銷往大陸她樂觀其成，也會輔導農民符合農藥殘留、病蟲害檢疫規定，讓消費者吃得健康是基本的。

張麗善說，大斗六地區文旦產量僅占全臺8％、品質又好，甜度13度到15度之間，很多果園的文旦都需要前1年預定，原本價格就不低，如果海運到大陸，每一箱價格更不斐，今年是來不及賣到大陸了，明年如有機會，她希望消費端是頂尖通路，她很在意品質及口碑。