女藝人林依晨日前在大陸節目《心動的信號第7季》突表態「我是成都人，我爺爺是成都人」，引起兩岸熱議。曾在政大教過她的老師朱立熙，連續兩日砲轟林依晨，再起波瀾。對此，國民黨議員楊植斗稍早留言批朱立熙「玻璃心」。

林依晨遭恩師朱立熙公然抨擊一事，火速在網路傳開，引起兩極評論。大安區丶文山區的國民黨台北市議員楊植斗，稍早留言批評朱立熙：「這種感情真不堅定……老師有夠玻璃心」。其餘網友也認同，接力砲轟朱立熙「老師有忘宗背祖（背祖忘宗）之心」、「這種老師對學生從頭到尾就是虛情假意，不是真的愛學生」、「朱立熙是誰啊？蹭熱度來的吧」、「真想問問那位老師祖籍在哪兒啊？」、「這告訴我們一件事情，不是所以（有）的老師都是正常的，有時候也會有當機的」。

朱立熙暗批林依晨。（圖／朱立熙臉書）

朱立熙點名林依晨是非不分。（圖／朱立熙臉書）

部分網友挺林依晨，留言：「藝人靠賣藝賺錢，沒市場就需要找市場」、「她要當成都人，大家只是祝福」、「林依晨真的很棒！還一直關心著老師和送禮，可惜老師這時候沒有站出來挺她」、「她的認知有錯嗎？這老師被矇閉？或借此表態站隊！？五斗米⋯？不過爾爾⋯⋯？！。」

楊植斗留言批評朱立熙。（圖／中時新聞網臉書）

朱立熙2日在臉書發文暗批林依晨，表示在政大兼課28年，不記得教過成都人，「我把她的照片全部下架，拜託教師節不要再寄來簡訊，這種虛情假意太廉價。實在對『零負評』太失望了！」接著又公開3年前傳訊給林依晨的內容，不滿她未聽勸告，到大陸發展，「我三年前就提醒過她了。」