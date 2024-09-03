女星林依晨因公然表態「我是成都人、我爺爺是成都人」，遭昔日政大恩師朱立熙痛批「虛情假意」、「失望」、「不可原諒」，引發熱議。但其實過去朱立熙曾多次發出跟林依晨有關的貼文，更讚賞她「只有她不算是狗腿」、「貼心的好女孩」。

林依晨2005年從政大韓文系畢業後，與昔日的老師依舊保持聯絡。朱立熙2010年曾表示，在高溫四十五度的洛杉磯豔陽下，走了半小時的路，內臟都被烤熟了，自嘲躲掉台灣中秋烤肉，卻躲不掉自己的肉在美國被烤。「抱著中暑之軀回來，看到臉書上幾十條狗腿，真把我嚇壞了。」不過，當他打開手機語音信箱的第一通，發現是林依晨的留言，內心備感欣慰，「畢業以來從未間斷的問候，只有她可以不算是狗腿啦！」

朱立熙曾說林依晨不算狗腿、個性貼心。（朱立熙臉書）

此外，朱立熙過去在臉書表示，在政大上課時，曾在電梯裡巧遇林依晨，「一番擁抱之後，她遞過來一盒秋節禮盒。依晨真是個貼心的好女孩！」2年前，朱立熙的臉書跳出臉書八年前的歷史回顧，是林依晨當時寄來的鏤空婚宴喜帖。

後來到了教師節，他收到林依晨寄來的問候簡訊：「朱老師您好！又是一年一度的教師節到來，祝您教師節快樂！」林依晨當時告訴朱立熙，她的身上多了一個「母親」頭銜近一年，成長很多。接著透露照顧家庭之餘，慢慢地開始回歸演藝圈，除了完成一部電影，還連著兩部電視影集的開拍，令她期待、興奮又忐忑不安。

林依晨2014年與林于超訂婚。（圖／中時資料照）

最後，林依晨說就算世界局勢躁動不安、存在著重重危機，但仍希望安住內心，努力做好份內之事，也願朱立熙一切安好、康健喜樂。朱立熙看了不禁大讚：「真的是一個貼心的女孩，也祝福她們一家三口幸福快樂！」沒想到師徒情深，卻因為「成都人」而變了調。