41歲金鐘視后林依晨出道多年，談吐有致、氣質清新，被封為「零負評女神」。不過，近日她在大陸節目《心動的信號第7季》突舉手高喊：「我是成都人」，引發爭議。對此，眼科女醫師黃宥嘉認為林依晨沒毛病，發文嗆酸民。

林依晨擔任《心動的信號第7季》嘉賓，聽到有人來自成都，林依晨馬上舉手高喊：「我是成都人」，也說爺爺同樣是成都人。她補充說明，雖然不會講四川話，但從以前就常聽爺爺說，所以覺得鄉音很親切。此言論一出，引發兩岸網友熱議，大陸網友訝異林依晨的祖籍是成都，而部分台灣網友不認同林依晨，氣得出征她的社群平台，林依晨的維基百科也一度被補進「出生於宜蘭縣，但自稱中國成都人」。

其中一名網友發文諷林依晨「老實講一句『錢好香』，果然是不符合零負評女神的形象啊！」對此，黃宥嘉轉發該則文章，駁斥酸林依晨的人：「如果林依晨不賺錢，她無法孝敬辛苦的媽媽。我覺得不需要管別人的祖先是誰，你又沒有要幫忙拜公媽。」

黃宥嘉替林依晨說話。（臉書＠睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）

黃宥嘉提出自身的見解，認為林依晨就是小時候家境不佳，所以只要凡有一點問題，大家就會說她；反觀赴大陸多年的林志玲，就鮮少看到有人攻擊她，照樣是台灣第一美女。許多網友認同黃宥嘉的觀點，留言：「形象太好好像也是種錯！？一旦沒有符合大家（自己？）心目中的人設，就是不對。她有本事賺大陸的錢，再拿回來台灣花，覺得不錯啊」、「很久以前大家都習慣講祖籍（跟隨父母長輩的說法）；以林依晨的年紀，她脫口而出『成都人』也沒那麼難理解」、「"又沒有要幫忙拜公媽"，這句話太言簡意賅了，笑死我」、「是。林志玲都自稱中國人，但還是幾乎零負評，永遠的女神。真雙標。」