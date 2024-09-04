周三台股大跌，慘跌999點創下史上第三大跌點，均線全失，留下空方大缺口。不過康和證券投資總監廖繼弘認為，從8月初台股重挫以來，反彈缺量走勢本來就不是相當強勢，近日指數狹幅震盪，目前周指數尚未轉強，容易受到消息面影響，使得經濟數據、輝達遭調查等利空消息衝擊，美股費半指數跌破半年線，拖累周三台股重挫近千點。後續觀察後續能否守住8月5、6日低檔的高點約20800-21000的關卡，目前矽光子、光通訊、蘋概、汽車零組件、工具機有題材宜視情況布局，類股輪漲，不過中長期仍留意AI熱門股與大型股轉強，先觀察指數轉強訊號，趨勢股宜逢低布局。

第二隻腳現蹤？康和證券投資總監廖繼弘提到，一般來說修正分為ABC三波，A波就是從24416.67至8月6日的19662.74波段低點，B波為8月20日創下高點22545.89，如今陷入C波，周三最低跌至20922.17點，B波反彈較強，C波則留意續航動能恐縮小，後續雖然年線有撐，但現階段周KD尚未好轉，月KD恐跟著轉弱，對指數仍有壓力。

分析產業來看，AI趨勢仍是重中之重，不過輝達財報財測利多未漲，又陷入反壟斷調查，台積電、聯發科、廣達等指標股表現偏弱，對指數同樣形成壓力，不過廖繼弘認為，對台灣概念股來講，輝達為先進製程指標，反壟斷恐衝擊短線，但AI趨勢熱潮不斷，各大廠仍有題材訂單，對台廠業績預估影響不大，台股是否轉強，仍關注上述電子大型股表現。

接下來市場將目光轉向9月6日公布的非農就業，美國製造業PMI低於預期，製造業占美國GDP約12%，但消費力道仍強，消費占美國經濟約三分之二，顯見經濟仍有韌性，降息與否與幅度為投資者關注，預估降息一碼情境為佳。不過市場仍留意美國大選，大選前不確性高，對製造業或大型投資動能恐戰削弱。

回到台股分析來論，第三季為消費性電子旺季，9月10日也將迎來蘋果新機發表會，廖繼弘認為，台股調整至今，周指標仍未轉上，目前仍在修正循環中，短期仍關注美國經濟數據、蘋果新機消息、降息消息等，大盤年線有撐，短線轉弱，觀察後續能否守住8月5、6日低檔的高點約20800-21000的關卡，若回測年線恐中期持續調整，中長期方面受到年線續往上，觀察年線再發揮中長期多方作用。

操作上，日前OTC領軍的中小型股相對強勁，OTC周三也守住半年線，不過台積電等大型股未能轉強，也影響到後續中小型股動能，目前矽光子、光通訊、蘋概、汽車零組件、工具機有題材宜視情況布局，類股輪漲，不過中長期仍留意AI熱門股與大型股轉強，先觀察指數轉強訊號，趨勢股宜逢低布局。