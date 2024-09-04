小胖（林育羣）曾因一首〈I Will Always Love You〉聲名大噪，不僅在網路上破6億點閱次數，高音美聲甚至一度紅到日本、美國，近日他登上年代MUCH《那些年。那些歌》分享爆紅的奇幻旅程，並與金曲製作人薛忠銘暢聊製作專輯的點滴故事。而有天王、天后推手之稱的薛忠銘，曾製作過張學友、劉德華等巨星的專輯，甚至在港星黎明剛出道來台時，曾騎著機車載他四處跑，留下難忘回憶。

小胖（林育羣）表示，自己從小就愛唱歌、14歲開始參加歌唱比賽，直到擔任《超級星光大道》踢館歌手時，以惠妮休斯頓的經典名曲一戰成名，並受邀至美國《艾倫秀》、道奇球場演唱國歌，就像是在2個月內體會了「爆紅的奇幻旅程」。此外，小胖的美聲也受到日本青睞，曾屢次登上日本綜藝節目，被封為「奇蹟的聲音、117公斤的歌天使」，小胖表示，聽過研究說脖子短、聲帶短的人，能唱出比一般人更高的音調，所以很感謝：「媽媽生給我短脖子！」

薛忠明捧紅許多大牌歌星。（年代提供）

金曲製作人薛忠銘有「天王天后推手」之稱，曾與張學友、劉德華、Beyond、黎明、李玟、蔡依林、F4等藝人合作，薛忠銘表示，早期港台星馬的歌手都會選擇先在台灣發片，當作亞洲發展的起點，所以港星黎明剛出道時，隻身一人來台發展，薛忠銘還曾當起地陪，騎著機車載黎明到處吃飯、接送到飯店等，等黎明再次來台時已成巨星，待遇今非昔比！更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。