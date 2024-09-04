Samsung第二季由於Galaxy S24新機鋪貨期結束，智慧型手機產量季減10%，降至5,380萬支，仍維持市占第一。TrendForce表示，Samsung有望於第三季底推出一款高階薄型摺疊機，可視為Z Fold 6的延伸機種。然而，考量售價與缺乏殺手級應用，預估該薄型款僅占Samsung摺疊機產出的1%，對衝刺市占的幫助有限。

市占第二的Apple於第二季生產約4,410萬支智慧型手機，雖季減8%，但較2023年同期成長5%，可視為因應中國大陸618電商促銷的先行備貨。由於在中國大陸市場的降價策略奏效，預估將帶動第三季的生產表現。此外，Apple將於九月發表四款新機，預估其2024年的新機生產總數將破8,600萬支，較去年增長近8%。

Xiaomi(含Xiaomi、Redmi及POCO)第二季智慧型手機生產總數為4,180萬支，年增19%。該品牌雖維持樂觀佈局市場的策略，然而，考慮需求未顯著回升，第三季生產目標僅中個位數成長，並謹慎監控庫存，避免再次陷入高水位困境。

Oppo(含Oppo、OnePlus及Realme)第二季生產總數年增6%，市占率排名第四。TrendForce表示，中國大陸市場占該品牌的銷售占比穩定維持在35%左右，其次為印度和東南亞地區。展望第三季，Oppo生產目標將與第二季持平。

Vivo(含Vivo及iQoo)得益於新品推出及中國大陸市場銷售告捷，第二季智慧型手機產量季增20.5%、年增10.2%，市占率排名第五。Vivo近年雖積極開發海外市場，但中國大陸市場仍占其銷售市占的50%。TrendForce預估其第三季生產總數可望與第二季持平。

TrendForce指出，Transsion(含TECNO、Infinix及itel)在第一季產出過於積極，造成通路庫存上升，第二季為調節庫存，下調生產總數至2,360萬支，季減20.8%，市占排名退後一位至第六名。進入第三季，Transsion同樣以維穩第二季的生產表現為主，避免重蹈庫存升高的壓力。

另外，全球性經濟疲軟同樣衝擊高銷售成長潛力的南美、中東和非洲等市場，加上多個手機品牌進軍，開始出現僧多粥少的局面。近期這些新興市場有整機通路庫存升高的現象，品牌廠因此更注意零組件和整機庫存管理，避免因庫存高過而加劇金流壓力。在此背景下，品牌廠對2024年下半年的生產計劃普遍採取保守態度，以因應需求的不確定性。