居姓女子為省錢，先在嘉義市偷1輛機車代步騎到東石，再從東石偷另1輛機車回台南。（朴子分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

2024嘉義縣東石海之夏海上煙火秀8月31日晚登場，媲美國慶焰火等級的煙火大秀，吸引數萬人潮湧進東石漁人碼頭一帶，隔天當地吳姓民眾發現機車遭竊報警，朴子分局查出居姓女子為省錢，先在嘉義市偷1輛機車代步騎到東石，再從東石偷另1輛機車回台南，看煙火零支出，自以為精打細算，反吃上官司。

朴子分局東石聯合所9月1日清晨接獲吳姓鄉民報案，稱停放在東石鄉庄內機車遭竊，朴子分局偵查隊與東石聯合所立即成立專案小組展開調查， 24小時內火速在台南市鹽水地區找到失竊機車，48小時內在台南安南區逮獲居姓女竊嫌，進一步查出居女8月31日也在嘉義市竊取另外1輛機車。

專案小組調查釐清，居姓竊嫌當天為了到東石看煙火，竟異想天開先在嘉義市鬧區竊取鄭姓民眾銀色重機車騎往東石，活動結束趁散場人車擁擠，警方忙於交通疏導時，偷走吳姓鄉民機車，一路騎到鹽水，警方訊後將居姓竊嫌依連續竊盜罪移送嘉義地檢署複訊。