嘉義縣朴子市昨（18日）深夜11點發生汽車火警，2輛停靠路邊車輛接連燃燒，其中1輛半個車身嚴重燒毀，另1輛車車尾有燒灼、燻黑痕跡，經初步調查，起火的汽車停靠路邊時疑距前車較近，導致前車也遭火焚，無辜被波及的車主直到今（19日）一早要出門，才發現車子因延燒受損。

嘉縣消防局昨11點獲報，朴子市祥和三路西段諸羅山7-11附近發生車輛火警，立即派遣人、車前往搶救，抵達現場為2輛自小客起火燃燒，立即布線將火勢撲滅，現場無人員受傷，詳細起火原因由消防局火調人員調查中。

嘉義縣朴子市昨（18日）深夜11點發生汽車火警，其中1輛嚴重被燒毀。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

到場朴子分隊表示，起火車輛駕駛行駛過程中，發覺引擎蓋冒煙，立即將車子停放路邊，並通報消防局，消防人員抵達時，車子已全面燃燒，還因火勢太大大，波及前方同樣停放路邊1輛自小客。

朴子分隊推測，2車停放距離不夠遠，加上火勢猛烈，前車因此被波及，當下警方數度要聯絡車主卻一直聯絡不上，消防人員除拉上封鎖線，也在擋風玻璃留下紙條，請車主跟分隊聯繫，今早果然接到車主致電焦急詢問「我的車怎麼了？」，目前將等火調人員鑑定結果出爐，雙方再釐清後續賠償責任。