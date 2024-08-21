這份跨越國際的愛持續17年不曾間斷，甚至成為社口附小的優良傳統。（世界展望會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

小朋友感受提重水，藉此了解水的取得對國外孩子來說是多麼不容易又辛苦。（世界展望會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔鄉社口國小附設幼兒園學童，2007年起用零錢、撲滿投入台灣世界展望會兒童資助計畫，從資助非洲查德的小姐姐Amy開始，到現在幫助尚比亞的大哥哥Rogers，這份跨越國際的愛持續17年不曾間斷，甚至成為社口附小的優良傳統。

社口附小從17年前開始，每個學期末，孩子們與畢業的學長姐都會將撲滿帶回幼兒園，一起送愛到非洲，社口附幼主任曾清如表示，園內目前有25位小朋友就讀，不單單邀請孩子與家長透過存零錢延續資助非洲的愛，也結合台灣世界展望會分享非洲近況，孩子體驗非洲當地兒童的生活挑戰，讓小朋友們透過看見、聽見與實際體驗來認識世界，進一步體認到，即使年紀小，也能成為改變世界的力量。

曾清如說，2007年開始資助Amy直到她長大，現延續大家的愛，繼續資助尚比亞的Rogers，雖然園生不多，透過展望會的分享、影片與體驗活動，孩子們對非洲兒童的印象不再只停留在沒東西、餓肚子，也看見水的需要、教育的缺乏，這次更讓小朋友感受提重水，讓孩子了解水的取得對國外孩子來說是多麼不容易又辛苦，藉此倡導珍惜水源，也思考如何改變當地孩童的生活。

台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯感謝社口附幼17年來不間斷投入兒童資助計畫，老師們不只讓孩子看見在地球另一端面對不同生活挑戰的小朋友，進而珍惜自己所擁有的資源外，也引導孩子們將愛傳遞出去，一起讓世界變得更溫暖。

胡婉雯表示，近年世界變得更加動盪，不只是國外脆弱兒童的需要持續升高，國內許多弱勢兒童也面臨資助人減少，生活更加辛苦，誠摯邀請各界愛心響應兒童資助計畫，透過定期700元資助國外兒童或定期2000元陪伴國內兒童，讓孩子的生命有機會翻轉與改變。