嘉義市赴美教育交流團昨（23日）在加州展開以「永續」為主題的工作坊，嘉義市8所小學和1所國中代表分別進入加州8所學校實地交流，並簽訂姐妹校合作備忘錄MOU，日後將深化雙方國際交流。

市府教育處指出，在中正大學教授鄭勝耀協助下，嘉義市各校代表各自前往中小學交流，為能順利與交流學校簽訂姐妹校MOU，各校在赴美前就先透過線上會議、電子郵件等各種管道與加州當地學校聯繫，雙方藉影片及簡報進行課程交流、討論，除加深對彼此學校的了解，兩校師生也從線上視訊交流，增進彼此的熟悉與情誼。

嘉義市志航國小以布袋戲劇演出聞名，也帶上戲偶訪美交流。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市大同國小訪美，特地送上嘉義有名的伴手禮與美方分享。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

此行共有民族國小、蘭潭國小、興安國小、志航國小、精忠國小、文雅國小及大業實中等7所學校和加州學校簽訂合作備忘錄，美方學校分別為Redwood Coast Montessori學校、Maple Creek小學、Alice Birney小學、Redwood Prep小學、Trillium Charter School及舊金山藝術高中等學校，美方包含特許學校、蒙特梭利學校與中小學等不同類型學校，各具特色，更涵蓋了從幼兒教育到初中教育的不同階段。

嘉義市精忠國小與姐妹校交流、簽MOU。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府教育處長郭添財表示，這次赴美交流收獲成果豐碩，不僅參加永續議題的工作坊，也入校進行課程與教學的交流，加強了嘉義市與美國洪堡郡兩地教育的深度連結，尤其看到加州則透過工作坊方式，開發許多的SDGs教材，將本土素材融入於國際素養當中，值得嘉義市的中小學借鑒，透過入校參訪更是直接了解美國教室課程教學、師生互動、班級經營等方式，在推動國際教育稱得上邁出穩固交流的一步。