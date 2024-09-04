《文茜的世界周報》邁入19年，主持人陳文茜3日滿周年，特別企劃《文茜的世界周報紀念19週年直播節目》，以「逆轉人生，不怕從0開始」為題，講述當時決定製作世界周報的動機。她與線上近4萬5千名觀看直播的觀眾，以獨特觀點分析兩岸政經局勢、綜觀美國大選選情，更首度於鏡頭前聊到近日熱議的京華城案。陳文茜回想重病時，因為病痛折磨，讓她險些失去生存意志，是《文茜的世界周報》將她從病中拉了出來。直播最後，她特別感謝《文茜的世界周報》的所有觀眾，讓自己感到生命是有價值的，即使自己再也不會健康、即使只擁有夕陽，她也會繼續抓住這個夕陽。

陳文茜私下吐露，在敗血症病發時，整個人意志力都垮掉，每天痛苦的時間遠多於開心的時間，甚至動了安樂死的念頭。而將她從生命低潮拉出的，竟然是製作人的一則訊息：「當時手機突然響起，原來是世界周報的製作人訊息寫著『文茜姐，你是不是忘了分稿？』」感到責任與使命感的陳文茜，這才從疾病中將自己拉出。陳文茜回想當時儘管因為病情，導致主持節目時手一直抖，講話也太過快、氣太過短，但還是努力完成錄影，她感性的說，「若沒有當時的世界周報，或許無法撐過自己病重的這2年」，顯見這個節目對她的重要性。

前幾次週年網路直播中，陳文茜因為身體因素，只能虛弱的躺在床上與觀眾互動。此次19周年直播，身體情況好轉的她，戴著招牌墨鏡、坐在偌大的書房中，訴說2005年投入《文茜的世界周報》的契機，「我是從其他收視率很高的節目來的，但我決定把它親手『宰了』，這個節目就是《文茜小妹大》」。當時政論節目如雨後春筍般出現，但陳文茜勇於嘗試做沒人敢做的事，對當時新聞生態忍無可忍的她，決定停掉這個節目，並自砍三分之二的主持費、說服電視台老闆，從零開始做《文茜的世界周報》，這也是這次定調直播主題「逆轉人生，不怕從0開始」的緣由之一。

長期關注國際局勢的陳文茜，在直播中也少見的評論台灣政局，提到近日全台矚目的京華城案，她以截然不同的觀點，帶領觀眾關注這起事件：「我希望觀眾有2個眼睛，聰明的同時看著問題，第一個眼睛是這裡頭有沒有符合司法正義？」第二部分是該案不符合都更原則，從政治與法律責任兩個層次解析，讓看似複雜的政治事件，能更清晰地梳理。自認「逆風」的陳文茜回顧從政時期的政治氛圍與兩岸歷史，有感而發的歸結「人的一生很短，若不是堅持自己價值的人，那存在的價值是什麼？」語畢更跳tone感謝92歲、正在收看直播的媽媽，感謝她成為自己20多歲初入社會時的一股底氣：「我是因為不看臉色才來上班的，我要是看臉色就躺在家裡跟媽媽要錢就好了！」無厘頭的話語一出，讓錢怡君忍不住笑說，真的不由得要給陳文茜一個讚。