韓國一名網路女主播近日於一間大學圖書館進行直播時，竟於個人自習室內開始對鏡頭脫衣露胸，此舉瞬間引發網路熱議。該名女主播於直播過程中向觀眾不斷表示，若「抖內」金額超過一定門檻，她將脫去衣物，藉此誘使粉絲贊助。

根據《 JTBC 電視台》報導，這起事件發生於韓國大學 9 月 2 日的開學日。當天晚上 9 點 21 分，女主播開始於某大學圖書館直播，並持續至晚上 11 點，吸引了約 200 位觀眾觀看。

報導指出，該名女子最初將直播標示為「學習」主題，還輸入了諸如「自習」、「讀書」等關鍵字，以吸引觀眾加入。然而，這場直播實際上並未有學習相關的內容，女主播反而透過脫衣行為吸引觀眾關注並斗內贊助。

儘管女主播的直播地點位於圖書館內的個人自習室，但由於房間窗戶均為透明玻璃，經過的學生仍可能看到她的失序行為。她在直播過程中一件件脫下衣物，露出胸部，以吸引觀眾眼球。

此事曝光後引發廣大網友不滿。多數人認為，她在圖書館內進行此類直播不僅是不適切的，更有違公共場合規範，甚至有網友質疑她為何不選擇在家裡直播。針對此點，女主播解釋因家中住有其他家人，隔音效果不佳，因此才前往圖書館直播。

相關事件曝光後，迅速於網路掀起熱議，網友們紛紛建議對此類行為嚴懲，同時要求直播平台關閉此類直播的收益管道。事實上，類似事件並非首次發生。今年 1 月曾有另一名女主播於大學圖書館進行「脫衣直播」。法律專家指出，此類行為可能構成公共猥褻罪，根據韓國法律規定，最重可處 1 年以下有期徒刑或 500 萬韓元（約 11.9 萬新台幣）以下罰金。