大陸 3A 大作《黑神話：悟空》自問世以來，在全球掀起熱潮，不計代價也要熬夜破關的玩家絡繹不絕。而這股風潮也延燒至一系列聯名商品。中秋節即將到來，就有業者推出聯名月餅，引發大陸網路熱議。

根據大陸媒體報導，知名的糕點品牌宣布與《黑神話：悟空》合作推出中秋限定禮盒「齊天攬月」，正式在網路上開始預售，同時也在品牌位於蘇州、上海、成都等 5 個標誌性特色門店限量發售，有望成為今年中秋市場中最引人注目的明星產品。

商機無限有商人聯名黑悟空，出了角色月餅，沒想到月餅內還有彩蛋。（圖／翻攝微博）

商機無限有商人聯名黑悟空，出了角色月餅，沒想到月餅內還有彩蛋。（圖／翻攝微博）

這款月餅禮盒的設計極具特色，內盒拉頁採用仿古報紙和古籍中常見的黃曆排版方式，而內層小盒則印有《黑神話：悟空》遊戲 IP 主角的 3D 圖像，整體以黑金雙色為主調。其中包含六種口味的月餅，包括五仁、玫瑰、青稞紅豆、棗泥、雲腿和蛋黃蓮蓉，月餅上更刻印有《黑神話：悟空》中的遊戲角色，如天命人、虎先鋒、黑熊精、波里個浪和黃眉等。

然而，令人意想不到的並不是聯名的月餅，而是禮盒中所附的一個角色，竟是公司的貓咪！許多網友表示，一開始看到這隻貓咪，都以為是遊戲中的哪個角色，直到身分曝光後，才知道這是月餅禮盒中的彩蛋！

這則消息引發中國大陸網友熱烈討論。有《黑神話：悟空》的粉絲表示，雖然對「什麼都能聯名」感到驚訝，但「不得不說，他們確實用心了，禮盒中的月餅深度還原了《黑神話：悟空》遊戲中的各個角色，如果是我，我都不捨得吃，會把它當成藝術品供起來欣賞。」

不過，也有網友對這款聯名月餅的造型頗有微詞：「抱歉，遊戲好玩是好玩，但這個月餅的造型實在有點抽象。」「醜得很有創意。」「感覺好像會吃進一嘴毛！」「理解唐僧看到人參果的感受了。」還有網友吐槽：「這樣的月餅會比較好吃嗎？價格會比較貴吧？」