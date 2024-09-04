政府推動離岸風電國產化政策被歐盟狀告到WTO，如今面臨廢除抉擇。本土與風電外商今天認為，政府國產化應該走向「汰弱留強」，沒有優勢的就退場不用強推。而後續離岸風電區塊開發3之3期，應該開放1GW以上更大風場，維持規模經濟，自然就可以扶植出有能力的本土供應鏈廠商。

中能發電公司今日舉辦完工感恩典禮，宣布中能離岸風場的31支風機已於日前全數安裝，後續調適與試俥，就可以於2024年底前併網發電。

但政府推動離岸風電國產化政策踢到鐵板，不但規模與當初宣稱1.2兆產值相差甚遠，今年還被歐盟狀告台灣離岸風電國產化政策反WTO規定，讓經濟部不得不務實退讓，認真研議之後區塊開發3之3期選商撤除國產化項目。

中能董事長，也是中鋼代理董事長的王錫欽，支持國產化有其需要，說畢竟有風電也要有風電產業，長遠來看，本來就要有在地資源能量，以便後續運維所需，只是步調上可以更有彈性。

像是中鋼子公司興達海基，嚴格堅守百分百國產化項目，結果水下基礎只接了沃旭、中能二家專案，就大虧30餘億元，現在面臨沒有新單可接窘境。對此王錫欽表示，興達就是很守規矩，至今沒進口過一顆零組件，卻也造成成本增加。

他強調，未來興達會竭盡所能降低成本，但政府推國產在地化，也要有彈性，比如有些零組件，應該允許興達可以進口，降低成本。

王錫欽認為，國產化經過幾波洗禮後，應走向「汰弱留強」。如果本土零組件有優勢的，可以繼續維持，反之沒有的就可以退場，政府推在地化，應該開放保持彈性。

CIP區域總裁許乃文補充，像是兩風機商西門子歌美颯、維特斯的風機葉片，做不到就不用硬要國產化。還有機艙零組件等也可以不要，就換做其他項目。

對於台灣風電國產化政策未來可能取消，許乃文認為，推國產化或不推都可以，但是區段開發3之3期一定要開放更大風場，不能像3之2期，只給到600MW容量。應該是一次就要釋出1GW到1.5GW容量，如此才有「規模經濟」。

她強調，這樣有助開發商財務優化，即使不用國產化政策，也能扶植本土供應鏈更強。就像現在的世紀鋼，就已表達有興趣跟著CIP去澳洲、菲律賓，做離岸大市場的生意。

至於CIP在離岸3之2期競標到的渢妙風場，11月就要與政府簽行政契約。許乃文說要不要簽約，要看渢妙9月中公股銀行的融資結果，「這是很好的試金石」。

假設連本銀也不挺，許乃文直說，那就很丟臉，表示政府政策也不獲支持。畢渢妙改採購該買的都買了，目前財務曝險超過90億，如最後不能取得融資，並不正常。