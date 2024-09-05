中秋佳節將至，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑昨日率敬軍團，前往北部海、空軍山區偏遠單位，實施秋節敬軍慰問，感謝駐防官兵全天候守護我海、空域安全，捍衛國家主權。（記者黃迪明攝）

李棟樑於秋節前慰問官兵。（軍聞社記者陳彥樺攝）

李棟樑慰勉官兵值勤辛勞，向國軍守護家園的奉獻，致上最高敬意。（記者黃迪明攝）

中秋佳節將至，為感謝國軍官兵長年監控臺海周邊動態，戮力戰備任務，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑昨日率敬軍團，前往北部海、空軍偏遠單位，實施秋節敬軍慰問，感謝駐防官兵全天候守護我國海、空域安全，捍衛國家主權。

親切問候 向駐防官兵致上敬意

李棟樑一行昨日在政戰局長陳育琳中將、軍友社秘書長簡士偉等人陪同下，前往北部偏遠單位實施秋節敬軍慰問。期間，空軍司令劉任遠上將、海軍政戰主任劉中將率重要幹部及官兵代表，熱情迎接敬軍團來訪。

敬軍行程中，李棟樑除致贈單位慰問金、慰問品外，也親切問候官兵代表生活、工作情形，同時也轉達社會各界的感謝與關懷，向國軍守護家園的奉獻，致上最高敬意。陳局長也代表國防部長顧立雄頒發慰問品，肯定官兵時刻監控海空動態辛勞。

李棟樑除率敬軍團與官兵代表合影留念外，也特地舉辦敬軍餐會，慰勉官兵值勤辛勞。李棟樑表示，官兵在山區偏遠地區全天候輪值戰備，期間未曾鬆懈，有效掌握臺海周遭共機、艦動態，矢志衛國精神令他深感敬佩。他也說，只要能力所及，會繼續勤走部隊，持續扮演「國軍永遠的志工」，帶給官兵溫暖，並作堅強後盾。