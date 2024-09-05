大陸醫藥反腐如火如荼，針對醫院對購銷等環節的要求也趨嚴。近日大陸多地醫院約談醫療耗材供應商，其中不乏三甲醫院。據中新健康不完全統計，7月以來，已有超30家醫院約談藥械供應商代表，被約談人數合計超2000位，不少醫院與供應商代表現場簽訂《購銷廉潔協議》。

中新網報導，浙江舟山市第二人民醫院8月30日召開2024年度供應商集體廉政談話會，提到要深刻認識當前醫藥領域反腐敗工作的高壓態勢和紀檢監察機關對於行賄行為的懲治力度，堅決杜絕串標、圍標等不正當競爭行為和任何可能影響醫院幹部職工職務廉潔的「圍獵」行為。

而此前8月23日，中南大學湘雅醫學院附屬腫瘤醫院與和醫院存在招標合作關係的8家代理公司主要負責人開展集體廉政談話，談話提到，各代理公司與醫院之間作為合作夥伴關係，不能因為「一錘子」買賣而付出前途的代價。

7月24日和8月2日，北京中醫藥大學第三附屬醫院分別組織藥品配送企業、耗材物資供應商、協力廠商公司、招標代理機構等200餘家的集體廉政談話工作。近期約談藥械耗材供應商的還有福建中醫藥大學附屬康復醫院、銀川市第一人民醫院、昆明醫科大學第二附屬醫院等多家三甲醫院。

據中新健康此前報導，近期大陸多個省份密集公開2023年度預算執行和其他財政收支的審計工作報告。在多份審計報告點名的醫藥衛生領域相關問題裡，藥械耗材招標、採購、使用環節占據重要篇幅。

例如，浙江、安徽等多個省份審計報告提到公立醫院醫藥設備招標採購流於形式、虛假招標等問題，一些招標採購專案涉及的金額達數億元人民幣。也有審計報告提到，有供應商通過免費提供設備或低價銷售設備等形式，向醫院捆綁銷售耗材、藥品，擾亂市場秩序。

事實上，招投標領域一直是腐敗問題易發高發領域。二十屆中央紀委三次全會在部署今年重點工作時指出，深化整治金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗。

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