據美國之音引述路透2日發自香港的一則報導稱，隨著中國經濟持續低迷，消費者購買和食用廉價的不健康食品，北京目前面臨一個全新的健康和財政挑戰：中國人民的肥胖率迅速上升，大大增加醫療和健保的成本。

報導中引述醫生和研究人員的話說，中國的肥胖問題不僅出現在城市，也存在於鄉村。城市中的工作壓力、超長的工作時間以及不健康的食物是導致肥胖的高風險因素；而鄉村中農業勞動強度減弱以及醫療設施簡陋無法檢查和治療民眾體重超重也是問題癥結所在。

中國面臨的一個雙重挑戰加劇了體重超重和肥胖問題：一方面，以技術創新為標誌的現代經濟降低了勞動強度，並讓更多的人處於靜止或坐辦公室的狀態；而另一方面，經濟持續疲軟也迫使民眾選擇購買和食用廉價且不健康的食品。

報導舉例，由於房屋和基礎建設已經過剩或風光不再，近年來成百上千萬的工人只能從建築業和製造業轉行去開網約車或送外賣。

在通縮壓力越來越大的環境裡，消費者更願意以簡單又廉價的餐飲果腹，而廉價的食品通常不夠健康。由於怕花錢，家長取消了孩子的游泳或其他運動項目的課程。根據博聖軒投資顧問公司（Daxue Consulting）的數據，中國的速食行銷將從2017年的8920億元增加到2025年的1.8兆元人民幣。

報導引述美國外交關係協會（CFR）全球衛生高級研究員黃延中指出，「經濟下滑經常導致人們生活方式發生變化，飲食習慣可能會變得不正常，而社會活動也可能減少。」

「日常生活中的這些變化有可能導致肥胖症的增加，並最終導致糖尿病，」黃延中說。他預言中國的肥胖率將持續「快速上升，對醫療系統帶來壓力」。

中國國家衛健委醫療緊急司司長郭艷紅今年7月表示，肥胖和超重的人群構成了「一個重大公共衛生問題」。中國官媒新華社也在7月報導說，中國超過一半的成年人肥胖或超重，這已經高於世界衛生組織（WHO）對中國做出的37％的預測。

《BMC公共衛生》所做的一項研究顯示，與體重相關的治療成本在醫療衛生預算中的佔比估計將從2022年的8％上升到2030年的22％，總額高達4180億元。研究說，這一估計還是保守的，因為並沒有將醫療衛生成本本身的增長納入考慮。

報導直指，這將讓已經深陷債務危機的地方政府更加捉襟見肘，也讓中國政府無法將有限的資源投入促進經濟成長的生產環節。

中國國家衛健委和其他15個政府機構今年7月聯合舉辦一場聲勢浩大的預防肥胖的宣傳運動。這項計畫歷時三年的宣傳活動包含8大方面的內容：「終身承諾、積極監控、均衡飲食、體能活動、良好睡眠、合理目標和家庭行動」。

中國政府今年7月也向全國中小學下達健康指南，要求定期檢查、每天運動、聘請營養師以及培養健康飲食習慣，其中包括低鹽、低油、低糖。

據世界衛生組織的統計數據指出，中國目前的肥胖人數約佔總人口的8％，雖然高於日本和韓國這兩個鄰國的肥胖人口比例，但遠低於美國超過42％的比例。對中國而言，超重和肥胖是一個相對較新的問題，因為在1960年代初期，中國也曾發生過大饑荒。