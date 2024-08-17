排水管、下水道均有「病菌溫床」生物膜存在。

家居浴廁內最髒的物品是什麼？一般人十之八九會說是馬桶。澳洲學界最新研究指出，大多數人以為很乾淨的洗手盆或洗手檯也是危險微生物的熱區，窩藏導致肺炎、退伍軍人病（Legionnaires' disease）或引發傷口感染的病菌，而且家庭洗手盆細菌種類與數量比醫院的還要多，每天應該清潔2次。

綜合美國醫療保健新聞網站Medical Xpress、英國《每日郵報》報導，澳洲南澳省福林德斯大學（Flinders University）研究團隊發現，洗手盆往往存在生物膜（biofilm），這種薄膜常見於下水道、水龍頭周圍，含有多種病原體，包括水中常見的微生物與不存在於水中的其他病原體。這項研究成果發表於《整體環境科學》（Science of The Total Environment）期刊。

洗手是很重要的個人衛生環節，洗手盆則是一般人印象中居家環境最乾淨的用品之一。研究人員指出，洗手盆在醫療保健相關感染過程可能扮演重要但受到低估的角色，與醫院相較，家居住宅洗手盆的生物膜存在的菌落更加多樣化，住家樣本發現的細菌種類也比較多。這些病原體可能是患者或工作人員在洗手過程沾染，或者來自於給水管道、生物排泄物汙染。

水龍頭、洗手盆排水口與排水管通常都有生物膜，有利病菌窩藏。（示意圖：shutterstock／達志）

醫院必須執行感染管控措施，定期清潔頻率更高、清潔程度更徹底，醫院的洗手盆設計通常也不同於家用款是，這些因素使得家用洗手盆病菌更多。因此，這為居家醫療或休養的病患帶來風險。為了減輕醫療保健系統負擔，居家醫療已成為大量住院治療的替代方案，居家病患必須了解感染管控措施，例如使用有效的消毒劑清潔洗手盆排水口與排水管路。

研究團隊在醫院、住家的洗手盆都發現了大量可致病、有侵蝕力的病菌，包括一些通常不會在水中發現的細菌，病菌種類複雜程度也隨建築類型不同而有所差異，醫院需要更多管控指導原則以管理潛在感染區域。研究人員強調，水龍頭與洗手盆排水管形成的生物膜可能窩藏病原體，而且可能造成病菌抗藥性增加。研究人員建議要進一步研究清潔方法與優化洗手盆設計，以降低感染風險。

《澳洲衛生感染預防與控制指南》建議，每天用清潔劑清潔洗手盆2次，住家內其他頻繁觸摸的表面也要以相同清潔頻率比照辦理，例如電燈開關、門窗把手、床欄等。