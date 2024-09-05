蓮花餐廳「泰火」試營運期間，凡評論打卡，每桌加碼贈價值429元珍味海鮮盤。（墾丁凱撒提供）

看準台灣人愛吃鍋，墾丁凱撒大飯店融合傳統泰菜和餐酒館概念的蓮花餐廳，再推全新餐飲企劃「泰火」，以正宗道地泰式風味結合山海鮮物，打造墾丁地區唯一複合式泰式火鍋吃到飽。

饕客可依喜好選擇湯頭及主食，搭配蔬食自助吧、副食及霜淇淋無限享用，試營運期間，凡評論打卡，每桌加碼贈價值429元珍味海鮮盤1份。此外，搭上泰火熱潮，飯店自9月10日同步推出住好住滿24小時「泰火狂歡」住房專案，花園客房一泊二食每晚6666元起，活動詳情可至飯店官網查詢。