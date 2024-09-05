瞄準火鍋商機 業者推泰式火鍋吃到飽 20:592024/09/05 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蓮花餐廳將泰式香料和火鍋結合，提供旅人高溫提振食慾、冬日暖身驅濕的用餐新選擇。（墾丁凱撒提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蓮花餐廳「泰火」試營運期間，凡評論打卡，每桌加碼贈價值429元珍味海鮮盤。（墾丁凱撒提供） 看準台灣人愛吃鍋，墾丁凱撒大飯店融合傳統泰菜和餐酒館概念的蓮花餐廳，再推全新餐飲企劃「泰火」，以正宗道地泰式風味結合山海鮮物，打造墾丁地區唯一複合式泰式火鍋吃到飽。 饕客可依喜好選擇湯頭及主食，搭配蔬食自助吧、副食及霜淇淋無限享用，試營運期間，凡評論打卡，每桌加碼贈價值429元珍味海鮮盤1份。此外，搭上泰火熱潮，飯店自9月10日同步推出住好住滿24小時「泰火狂歡」住房專案，花園客房一泊二食每晚6666元起，活動詳情可至飯店官網查詢。 #泰火 #泰式 #火鍋吃到飽 #饕客 #珍味 【樂齡幸福情報站】 銀髮族「卡」好康！海天逍遙遊景點大曝光 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶攻美牛市占率 美國肉類出口協會攜手馬辣出招 16:132024/08/19 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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