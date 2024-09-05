澎湖西嶼鄉外垵漁港外防波堤，今（5）日傍晚發生一起釣客在防波堤外消波塊垂釣時，不慎摔落消波塊間空隙載浮載沈，加上海平面與消波塊高差達2米，落海釣客受困其中無法上岸，最後幸賴獲報的岸巡安檢隊員與警消，合力運用鋁梯和繩索，將人成功救援上岸。

海巡署第七岸巡隊表示，落海釣客為男性，年約64歲，救起時意識清醒，但四肢有輕微擦傷，隨即協助送上救護車載往部立澎湖醫院就醫。

第十三巡防區是5日17時10分，接獲民眾通報，有1名釣客於外垵漁港港區釣魚不慎跌落消波塊，隨即由外垵漁港安檢所派遣安檢人員攜帶救援裝備趕往現場，並通報澎湖縣政府消防局第二大隊西嶼分隊共同實施救援。

救援人員抵達現場後，立即實施搜索，發現落海釣客在消波塊間載浮載沉，位置與岸上高低差約為2公尺，隨即運用鋁梯及繩索，在警消和安檢人員一旁戒護與協助下，合力讓落海釣客自行爬梯上岸。