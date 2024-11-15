世豐指出，前三季美洲、歐洲地區營收比重分別為62.39%、15.12%，受惠集團積極開拓全球業務接單動能，歐美地區客戶需求保持一定水準，並透過優異客製化研發設計能力、生產彈性應變與掌握訂單良好交期等策略，皆有助於創造集團良好營運成長動能，此外，集團仍持續加大控管整體營運成本、費用，使前三季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別保持20%、11%、10%，累積EPS降至2.97元，低於去年同期的4.21元。

世豐考量公司資本公積充沛且財務體質健全，2024年第三季盈餘分配案，總計將發出現金股利新台幣0.29億元，每股擬配發0.5元現金股利，訂於2024年12月24日為除息交易日，並預計於2025年1月20日完成現金股利發放作業，集團以較為彈性之股利配發方式，展現集團財務結構之健全性、以及整體金流運籌之良好管控，致力打造中長期營運穩健發展基磐。

世豐2024年10月合併營收達1.63億元，雖受到旗下客戶拉貨力道放緩，年減20.93%、月減10.52%，惟集團持續透過與客戶開發新款螺絲產品，豐富旗下螺絲產品、滿足多元市場應用以及客戶一站式購足需求，有助於提升品牌力、創造更多合作機會，挹注2024年累計前10月營收達19.44億元，年成長2.09%。

展望2024年第四季，世豐仍持續留意船班排程、整體產業動向，以降低外部因素影響訂單出貨認列時程，且集團持續看好美洲地區居家DIY應用領域、建築工業領域對於螺絲產品保持一定市場需求，加上持續完善旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等多元螺絲產品線，同時與旗下客戶共同研發設計多功能性之客製化新產品，以利於滿足多元市場應用，皆助力整體營運穩定發展動能。