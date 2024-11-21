受到特殊新型銅材廠材料認證時程較預期長影響，且大陸內需消費市場不振，讓建通營運承壓，雖然2024年第2季已轉虧為盈，且7月到8月均小幅獲利，2024年毛利及營收都較去年同期有所提升，受到中國10月1日長假前拉貨動能下滑，本業9月出貨金額下滑未達目標，且接受客戶的降價長單致評價存貨產生跌價損失約1000萬元，以及子公司盈餘匯回估列所得稅約2200萬元，第3季稅後虧損約5400萬元，累計前3季稅後虧損為1.24億元，每股淨損為0.75元。

何易霖表示，特殊新型銅材廠雖出貨未如預期，但目前已通過多家客戶的驗證，如細晶銅桿、銅排、特殊銅材等多項產品，材料變更對產品而言是最重大的異動，所以承認過程嚴謹且周期長，產品驗證合格後才具有供應商評鑑資格，進而成為合格供應商，由於2024年客戶用量需求已向現有供應商採購，大規模轉換需等2025年客戶用量排定，雖銅材客戶採用的時程較預期遞延，但建通各類銅材製品的品質也都能滿足客戶的需求，2025年交貨量有望逐步提高。

蘇州廠異型導體銅材加工量穩定提升，經國際大廠認證後聲譽及交貨量逐步提高，目前蘇州廠有10條產線量產，且已擴充20條產線的空間，預計2025年上半年將再新增5條產線。

建通集團總經理何易霖先生表示，2024年在端子業仍是高度競爭的市場條件下，建通集團仍不斷強化對外競爭力、提升內部技術及對內的垂直整合，並且開拓新藍海銅材事業，在多重危機下仍開創新局，運用彈性靈活的營運策略展現韌性，相互合作並創新市場需求，以因應競爭加劇的世代。